Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yağlıtaş Mahallesi'nde Abdulkadir Kar, B.B. ve Ç.Y. ile K.A. ve Y.A. kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine ateş etti.

Açılan ateş sonucu Abdulkadir Kar ile K.A. ve Y.A. yaralandı. Kar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

K.A. ve Y.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayda kullanılan silahlara el konulurken B.B. ve Ç.Y. gözaltına alındı.

