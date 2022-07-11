YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

11.07.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yağlıtaş Mahallesi'nde Abdulkadir Kar, B.B. ve Ç.Y. ile K.A. ve Y.A. kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine ateş etti.

Açılan ateş sonucu Abdulkadir Kar ile K.A. ve Y.A. yaralandı. Kar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

K.A. ve Y.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayda kullanılan silahlara el konulurken B.B. ve Ç.Y. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de kaçan kurbanlık boğa yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından yakalandıRize'de kaçan kurbanlık boğa yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından yakalandı
Düzce'de boğuma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldıDüzce'de boğuma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldüAfyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Rize silahlı saldırı

Rize Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
02:52
Sabah
04:48
Öğle
12:28
İkindi
16:27
Akşam
19:58
Yatsı
21:46
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.