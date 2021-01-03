Rize’de sokak hayvanları ’Patiler kampanyası’ ile unutulmadı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Patiler Kampanyası ile sokak hayvanları yalnız bırakılmadı.

Ardeşen Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ’Patiler Kampanyası’ ile sokağa çıkma yasakları boyunca gönüllü olarak hayvanların ihtiyaçlarını gideren hayvan severlere kaymakamlık tarafından 400 kilogram mama verildi.

Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu yaptığı açıklamada “Ardeşen Kaymakamlığımız tarafından başlatılan "Patiler Aç Kalmasın" projesi kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kaymakamlığımız tarafından alınan 3 bin TL lik 400kg mama gönüllü hayvanseverlerimize teslim edilmiştir. Devletimiz var olsun” dedi.

Ardeşenli hayvan severlerden Nurcan Aslışen ise yaptığı açıklamada “Sokağa çıkma yasağı sürecinde sokak canlarımızın beslenmesi için Kaymakamımız 400 kg mama desteğinde bulundu. Amacımız burada bir farkındalık oluşturmak. Örnek olup herkese özendirici olmak. Besleme dışında, sahiplendirme, duruma göre tedavi, zaman zaman kısırlaştırma için de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki, bizler gibi hayvan sever dostlar da var. Hepimiz bir olup taşın altına elimizi koyalım, hep birlikte Allah’ın emaneti bu dilsiz canlara sahip çıkalım. Tüm kurumlarla işbirliği içindeyiz. Gerek belediye, gerek ilçe milli eğitim müdürlüğü, gerek emniyet müdürlüğü olmak üzere kurumlarımız ile işbirliği içinde canlar için çalışmaya gayret edeceğiz. Gücümüz yettiği kadar. Hepimizin bir işi, çoluğu çocuğu, sorumlulukları var, yetebildiğimiz kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Bu süreçte tüm esnaf, işadamı, işkadını, muhtarlarımızdan da destek istiyoruz. Bizlere lütfen ulaşsınlar” şeklinde konuştu.

Öte yandan bazı vatandaşlar kendi yaptıkları bileklik ve origami bebeklerin satışından elde edilen gelirleri mama almak için kullanılıyor.

