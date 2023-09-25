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Rize'de telefon dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

25.09.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İyidere Emniyet Amirliğine başvuran kişi, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahısların, "Adınız terör örgütüne karıştı" iddiasıyla ziynet eşyalarını ve parasını aldığı yönünde şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 2 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen 348 bin 400 lira değerindeki altın ziynet eşyası ile 5 bin lira sahibine teslim edildi.

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Rize emniyet müdürlüğü telefon dolandırıcılığı

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