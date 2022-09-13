Rize'de tır ile çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Kirazlık mevkisinde, Necati K'nin kullandığı 71 ACG 827 plakalı tır ile Hüseyin Zaman (43) yönetimindeki 53 HN 930 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki babası Hakkı Zaman (75) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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