YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de toplanan kırtasiye malzemeleri Nurdağı'ndaki depremzede çocuklara gönderildi

Rize'de toplanan kırtasiye malzemeleri Nurdağı'ndaki depremzede çocuklara gönderildi

18.04.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de depremzede çocuklar için toplanan çanta ve kırtasiye malzemeleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından il genelinde "Okul Çantam Rize'den" projesi başlattı.

Okul aile birlikleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında alınan çanta ve kırtasiye malzemeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü deposundan minibüse yüklenerek depremzede çocuklara verilmek üzere Gaziantep'in Nurdağı ilçesine doğru yola çıkarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, gazetecilere, içerisinde kırtasiye malzemeleriyle 350 çantayı depremden etkilenen Nurdağı'na gönderdiklerini belirterek, "Sadece çanta değil, aileler ve öğretmenlerimizin katkılarıyla topladığımız kitaplar ve oyuncaklarımız deprem bölgesine gönderiliyor. Daha önce Kardeş Okul Projesi kapsamında 230 çanta göndermiştik. Projemiz devam ediyor." dedi.

Emen, depremin yaraları sarılana kadar projenin devam edeceğini kaydetti.

Taşlıdere Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Nurcan Tutkun, depremin ilk anından itibaren yüreklerinin bölgeyle attığını söyledi.

Yaraların sarılması için boş durmadıklarını dile getiren Tutkun, "Elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bölgeye gıda yardımı gönderdik. Bölgeye gelen depremzede ailelere destek sağladık. Ev kurmaları için çabaladık. Sonrasında en önemlisi çocuklarımızı düşünerek onların eğitimi için çantalar hazırladık. İnşallah bir nebze mutluluk katmış oluruz." diye konuştu.

  1. sınıf öğrencisi Ecesu Berber de acıların ortak yaşandığını ifade ederek, empati kurarak ilk andan itibaren depremzedelere destek vermeye çalıştığını belirtti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayder Yaylası ilkbaharda beyaza büründüAyder Yaylası ilkbaharda beyaza büründü
Hatay'da depremzede çocuklara bayram hediyesi üniversitelilerdenHatay'da depremzede çocuklara bayram hediyesi üniversitelilerden
Diyarbakır’da 23 Nisan Floor Curling müsabakaları tamamlandıDiyarbakır’da 23 Nisan Floor Curling müsabakaları tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Rize çocuk

Rize Namaz Vakitleri 18 Nisan Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:28
Öğle
12:22
İkindi
16:06
Akşam
19:07
Yatsı
20:33

Rize Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Salı

Usta eczanesi
Merkez
Fatih eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Ardesen
Öztürk eczanesi
Cayeli
Findikli eczanesi
Findikli
Karadeniz eczanesi
Pazar
Kalkandere eczanesi
Kalkandere
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Şoke eden iddia... 'Oğuzhan Koç galadayken eve gelip...'

Şoke eden iddia... 'Oğuzhan Koç galadayken eve gelip...'

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.