YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de usta öğreticiler atıkları ekonomiye kazandırıyor

Rize'de usta öğreticiler atıkları ekonomiye kazandırıyor

11.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çayeli Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde yürütülen proje kapsamında kumaş parçaları, poşet, çay çöpü ve mısır yaprağı gibi atıklar tezgah ve kasnakta dokunarak elbise, çanta ve kilime dönüştürülüyor - Merkez müdürü Handan Yelkenci: - "Sıfır atık düşüncesiyle elde ettiğimiz ürünleri satışa da çevirdik. Ev hanımları ve usta öğreticilerimiz yaptıkları ürünlerle ekonomik kazanç sağlıyor. Atmıyorlar, kazanca çeviriyorlar"

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'de bir grup kadın usta öğretici, kumaş parçaları, naylon poşet, çay çöpü ve mısır yaprağı gibi atıkları önce ip haline getiriyor ardından da geleneksel yöntemle dokuyarak elbise, çanta ve kilime dönüştürüyor.

Çayeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yaklaşık iki yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayat boyu öğrenme kurumlarında "geri dönüşüm" ve "sıfır atık" temalı eğitim ve farkındalık çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda usta öğreticiler atıkları değerlendirerek, satışa sunulacak ürünler hazırlıyor.

Çayeli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Handan Yelkenci, AA muhabirine, "Sıfır Atık Projesi"ni ilçenin en eski dokumacılık kültürü olan kasnakla dokuma işine uygulamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

- "Her şeyi dönüştürebiliriz"

Bazı atık malzemelerden hazırladıkları ipi, kasnakla dokuyarak kilim haline getirdiklerini anlatan Yelkenci, projeyi Çayeli Belediyesinin katkılarıyla, "Annesinin Sandığı Kızına Çeyiz Olsun" adlı çalışma ile de büyüttüklerini ifade etti.

Yelkenci, böylece hiçbir şeyi atmadan değerlendirme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Poşet, çay atığı ve mısır yaprağını değerlendirmeye başladık. Her evde, her şey değerlendirilmeli. Poşetler çok önemli, doğada kaybolmuyor ve bu şekilde değerlendirmeliyiz. Her şeyi dönüştürebiliriz, yoksa doğayı kaybedebiliriz." dedi.

Projeye iki yıl önce başladıklarında bu aşamaya geleceklerini hayal bile etmediklerini dile getiren Yelkenci, iyi bir yere geldiklerini belirtti.

Yelkenci, "Şu anda üretime, satışa döndük. Sıfır atık düşüncesiyle elde ettiğimiz ürünleri satışa da çevirdik. Ev hanımları ve usta öğreticilerimiz yaptıkları ürünlerle ekonomik kazanç sağlıyor. Atmıyorlar, kazanca çeviriyorlar." diye konuştu.

- "Yeni şeyler üretmeye çalışacağız"

Projeye katkı sunan usta öğreticilerden Beyhan Şuşoğlu Şişman, mısır yaprağını kumaşa dönüştürdüklerini belirtti.

Bu kumaşı iskemle, tablo yapımında değerlendirdiklerini anlatan Şişman, "Sıfır Atık Projesi"ne en üst düzeyde katkı sunmak istediklerini söyledi.

Şişman, fuarlarda ürünlerinin beğeni gördüğünü dile getirerek, "Mısır yaprağından çanta, şezlong yaptık. Çok beğenildi ve sattık. Sipariş alıyoruz. Böylece daha önce çöpe attığımız ürünlerden ailemize katkıda bulunuyoruz. Maddi kazanç sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz. Yeni şeyler üretmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Atık poşetlerden 10 günde çanta yapıyorlar

Bilge Güngör, doğanın atıklarla kirletildiğini gördüğünde üzüldüğünü belirtti.

"Doğanın bize ihtiyacı yok, bizim doğaya ihtiyacımız var." diyen Güngör, yıllardır doğadaki atıkları nasıl değerlendirebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Güngör, poşetle paspas, çanta, kilim, elbise dokuduğunu anlatarak, eski kumaş parçalarından da yeni elbiseler hazırladığını aktardı.

Ürettikleri ürünlerin çok değerli olduğuna işaret eden Güngör, şöyle konuştu:

"Bizim ürettiğimiz ürünler hiçbir yerde yok, hiçbir yerden satın alamazsınız. Hep farklı, kişiye özel oluyor. Herkes kendisini daha özel hissediyor bu giysilerle. Örneğin bir çanta için 2-3 gün poşet topluyoruz. Bunları yıkama, temizleme, kesme aşaması bir haftayı buluyor. Poşet çantayı rafa koymak, dokumasıyla 10 günü buluyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Rize'de partisinin il kongresine katıldı:
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından "balkondan düşüp ölen çocuğa" ilişkin açıklama:Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından "balkondan düşüp ölen çocuğa" ilişkin açıklama:
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Anahtar Kelimeler:
Rize Atık

Rize Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:47
Öğle
12:20
İkindi
15:53
Akşam
18:42
Yatsı
20:04
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.