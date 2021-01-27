YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize’de uyuşturucu operasyonu

Rize’de uyuşturucu operasyonu

27.01.2021 17:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rize’de uyuşturucu operasyonu

Rize il Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştiren operasyonda 150,157 gram Metamfetamin Maddesi, 2,55 gram Bonzai Maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek ele geçirildi.

Rize il Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştiren operasyonda 150,157 gram Metamfetamin Maddesi, 2,55 gram Bonzai Maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken, şüpheli iki şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’, bir şahıs hakkında ise ‘Uyuşturucu Madde Kullanma’ suçundan adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Baba gibi baba' 'Baba gibi baba'
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı

Rize Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:26
Öğle
12:36
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:58

Rize Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Elif Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Pera Eczanesi
Ardesen
Şifa Eczanesi
Cayeli
Sağlık Eczanesi
Findikli
Coşkun Eczanesi
Kalkandere
Barış Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Rize'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Rize'de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Rize’de 1 aylık proje ile 470 ailenin gönlü alındı

Rize’de 1 aylık proje ile 470 ailenin gönlü alındı

Çaykur Rizespor, Hırvat futbolcu Damjan Dokovic'i transfer etti

Çaykur Rizespor, Hırvat futbolcu Damjan Dokovic'i transfer etti

Çaykur Rizespor, teknik direktör Sumudica ile 1,5 yıllığına anlaştı

Çaykur Rizespor, teknik direktör Sumudica ile 1,5 yıllığına anlaştı

Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Rize’deki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Rize’deki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.