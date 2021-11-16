Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

RİZE (AA) - Rize'de 2 kilo 680 gram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkeze bağlı Veliköy ve Pınarbaşı köylerinde iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 680 gram esrar maddesi, 2 tabanca ve 245 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz