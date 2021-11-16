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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

16.11.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

RİZE (AA) - Rize'de 2 kilo 680 gram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkeze bağlı Veliköy ve Pınarbaşı köylerinde iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 680 gram esrar maddesi, 2 tabanca ve 245 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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