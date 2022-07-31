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Rize'de yerleşim yerine inen ayı görüntülendi

31.07.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de yerleşim yerine inen ayı görüntülendi

RİZE (AA) - Rize'de yerleşim yerine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesi'ne gece geç saatlerde inen ayı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bahçesinde bir süre dolaştı.

Durumu fark eden vatandaşların evlerinden cep telefonuyla görüntülediği ayı, bir süre çevrede gezindikten sonra gözden kayboldu.

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