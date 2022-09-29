Rize'de yiyecek arayan yaban hayvanları eve zarar verdi

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan yaban hayvanları, bir vatandaşa ait eve zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, Elevit Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, Nezahat Balcı'ya ait kimsenin bulunmadığı eve girdi. Bir süre sonra yaylaya çıkan Balcı, evinin zarar gördüğünü fark etti.
Balcı, gazetecilere, gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını söyledi.
Kapı ve pencerelerin kırıldığını ifade eden Balcı, "İçerde ne bulmuşsa hep zarar vermiş. Son zamanlarda bu tür olaylar gittikçe artmaya başladı. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Şaşkınız." dedi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz