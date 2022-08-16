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Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine ulaştırıldı

16.08.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine ulaştırıldı

Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine ulaştırıldı

RİZE (AA) - Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine teslim edildi.

Rize Belediyesinde görevli zabıta memuru Cevdet Eroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bankların yanında kadın çantası buldu.

Kimlik, para ve çeşitli eşyalar bulunan çantada bir otele ait kart da bulan Eroğlu, otel yetkililerine ulaşarak durumu aktardı.

Çantanın sahibi Ürdünlü Dua'a Ahmad Hussein Faraj, Rize Belediyesine gelerek eşyalarını teslim aldı.

Faraj, çantasını bulan zabıta memuru Eroğlu'na teşekkür etti.

Rize'de zabıta memurunun bulduğu para dolu çanta Ürdünlü sahibine ulaştırıldı

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