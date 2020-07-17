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Rize'deki şiddetli yağışın ardından

RİZE HABERLERİ  | 17.07.2020 19:19 | Son Güncelleme

Rize Valiliği: - "Toplam 111 ev incelendi 3 ev yıkık, 20 evin oturulamayacak derecede hasar görmesi nedeniyle nakledilmesi, 15 civarındaki eve de istinat duvarının yapılması gerektiği tespit edilmiştir ve çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir"

RİZE (AA) - Rize Valiliği'nce, 13-14 Temmuz tarihlerindeki şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar tespit ve temizleme çalışmalarının devam ettiği, çalışmalarda 3 evin yıkıldığının, 20 evin de oturulamayacak durumda olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ve Çayeli ilçelerinde aralıklarla etkisini sürdüren ve metrekareye düşen 273,6 milimetre yağış sonucu sel ve heyelanların yaşandığını, 2 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Bu yağışın son 91 yıl içerisinde ölçülen tüm değerlerin üzerinde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, yaralanan 14 vatandaşın tedavi altına alındığı, 13 vatandaşın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.

Afetin yoğunlukla etkili olduğu Çayeli ve İkizdere ilçelerine 63 personel, 50 iş makinesinin sevk edildiği, 36 ayrı bölgede gerekli yol açma çalışmalarının tamamlanarak, ihtiyaç duyulan temizleme çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, çok sayıda kamu kuruluşu ve belediyenin de bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Bölgede iki Kovid-19 hastasının aşırı yağışlar nedeniyle hastaneye sevkinin bir gün sonra gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Bu iki hastanın temas kurduğu 7 kişi aynı gün Çayeli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce belirlenen merkeze ambulanslarımızla taşınmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Zarar tespit çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çayeli merkezdeki 35, Madenli Beldesi Merkez Mahallesi'nde 25 iş yeri, araç ev eşyaları sel ve heyelandan zarar görenler olmak üzere toplam 60 tespit yapılmıştır ve çalışmalar devam etmektedir. Sel ve heyelan afetinden zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Acil Destek Fonu'ndan 3 milyon lira AFAD İl Müdürlüğüne aktarılmıştır.
AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 3 ekip tarafından konutlarda yapılan teknik incelemelerin sonucu Sırtköy ve Köprübaşı köylerinde tamamlanmış, Madenli Beldesi Yazıcılar, Merkez Mahallesi'nde devam etmektedir."

Açıklamada, çalışmalara Sarısu ve Yamaç Köyleri ile Madenli Beldesi'nin diğer mahallelerinde de devam edileceği belirtilerek, "Oluşan heyelanlar nedeniyle açılamayan yollar ekiplerimizin hızını etkilemektedir. Şu ana kadar toplam 111 ev incelendi 3 ev yıkık, 20 evin oturulamayacak derecede hasar görmesi nedeniyle nakledilmesi, 15 civarındaki eve de istinat duvarının yapılması gerektiği tespit edilmiştir ve çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarım arazilerindeki hasar tespitinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, sel felaketinden etkilenen ailelere psikososyal destek sağlanmaya başlandığı, içme suyu, telefon ve elektrik hatlarının yapım işlerinin devam ettiği aktarıldı.

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