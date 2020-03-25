YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rizeli baba sahilde gezmek isteyen kızı için bisiklet keyfini eve taşıdı

Rizeli baba sahilde gezmek isteyen kızı için bisiklet keyfini eve taşıdı

RİZE HABERLERİ  | 25.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Rizeli baba sahilde gezmek isteyen kızı için bisiklet keyfini eve taşıdı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günlerini evinde geçiren Muhittin Yarıcı, bisikletle sahile gitmek isteyen kızını evde bisiklete bindirebilmek için düzenek kurdu.

Yarıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkmadıklarını ancak kızı Irmak'ın sahile gidip bisiklete binmek istediğini söylemesi üzerine çözüm arayışına girdiğini belirtti.

Bisikletini evde kullanabilmek için düzenek kurduğunu ifade eden Yarıcı, şunları söyledi:

"Bisikletin tekerleklerinin dönmesi için 70'lik PVC boru kullandım. Bunların içerisine bilye koyarak tahta kasnak ile birleştirdim. Bilye ve boru ile bisikletin olduğu yerde hareketini sağladım. Böylece kendi 'roller ve trainer'ımızı yaptık. Evde rahatlıkla kullanıyoruz."

Yarıcı, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmadıklarını kaydederek, "Evde hayat olduğunu göstermek için kendi alternatiflerimizi oluşturuyoruz. Farklı aktiviteler yapıyoruz. Bizim için de keyifli bir deneyim oldu. Evde hayat olduğunu göstermiş olduk." diye konuştu.

Yarıcı'nın sosyal medya hesabında, kızıyla, kurduğu düzenek üzerinde bisiklet sürdüğü görüntüler büyük beğeni kazandı.

Yarıcı, kızı Irmak ile herkese "Evde kal Türkiye" çağrısı da yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdilerSokakta ilaçlama yapan ekibe, kendilerini dezenfekte ettirdiler
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
Anahtar Kelimeler:
Rize tambur eğitici

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Rize Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:06
Öğle
12:29
İkindi
15:57
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Rize Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Kudret Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Ardesen
Çayeli Eczanesi
Cayeli
Sağlık Eczanesi
Findikli
Şifa Eczanesi
Kalkandere
Halk Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ASKON Rize Şubesi’nden üyelerine enerji indirimi anlaşması

ASKON Rize Şubesi’nden üyelerine enerji indirimi anlaşması

Maçın ardından

Maçın ardından

İstanbul'daki cinayetin zanlıları Rize'de yakalandı

İstanbul'daki cinayetin zanlıları Rize'de yakalandı

Çaykur Genel Müdürü: İşçi Alımında Torpil Olmayacak, Çay Alımları 29 Nisan'da Başlayacak

Çaykur Genel Müdürü: İşçi Alımında Torpil Olmayacak, Çay Alımları 29 Nisan'da Başlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.