Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Beşiktaş’ın simgesi haline gelen ve boğaza nazır konumuyla dikkat çeken Tüpraş Stadyumu, bu kez spor gündemiyle değil hukuki bir iddiayla öne çıktı. Stat arazisine ilişkin ortaya atılan miras iddiası, yargı sürecini yeniden hareketlendirirken herkesi şaşırttı.

MAHKEMEYE TAŞINAN İDDİA

Sabah'ın haberine göre; Antalya’da yaşayan emekli bir öğretmen, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nun yer aldığı arazi üzerinde hak sahibi olduğunu öne sürerek 24 Haziran 2024’te Akseki Adliyesi’nde dava açtı. Başvuru, stat arazisine miras yoluyla hak kazanıldığı iddiasına dayanıyordu.

İLK DAVA REDDEDİLDİ, SÜREÇ KAPANMADI

Mahkeme, açılan miras davasını ilk aşamada reddetti. Ancak bu karar, sürecin sona ermesi anlamına gelmedi. Davacının avukatları karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

İSTİNAF KARARIYLA DOSYA YENİDEN AÇILDI

İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazı kabul etti. Bu gelişmeyle birlikte miras süreci yeniden gündeme geldi ve dava tekrar görülmeye başlandı. Dava dilekçesinde, Beşiktaş Stadyumu’nun bulunduğu ada ve parsel bilgileri de resmi kayıtlara girdi.

MİRASÇI SAYISI ARTIYOR

Yargı sürecinin yeniden başlamasıyla birlikte davaya dahil olan mirasçı sayısında artış yaşandı. Bu durum, dosyanın kapsamını daha da genişletti.

DİKKAT ÇEKEN GAYRİMENKUL LİSTESİ

Dava dilekçesinde yalnızca Beşiktaş Stadyumu’nun değil, İstanbul’da Eminönü ve Kadıköy başta olmak üzere farklı bölgelerde yer alan çok sayıda gayrimenkulün de miras kapsamında gösterildiği belirtildi. Gözler şimdi mahkemeden çıkacak yeni karara çevrildi.