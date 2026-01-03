MAGAZİN

Canlı yayında tartışmışlardı! Rahmi Özkan programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yılın son günü Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında bir gerginlik yaşanmış ve bu tartışma kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Bu gerginliğin ardından Rahmi Özkan'ın canlı yayına çıkmaması izleyenleri meraklandırdı. Peki, Rahmi Özkan neden yok, programı bıraktı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır yer alan avukat Rahmi Özkan'ın son yayınlanan canlı yayın sırasında stüdyoda olmaması dikkat çekmişti. Sunucu Müge Anlı, Özkan'ın eşiyle ilgili üzen haberi programında duyurdu.

"ACİL BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Anlı, “Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

YAYINDA TARTIŞMIŞLARDI

Öte yandan Müge Anlı ve Rahmi Özkan geçen gün gerçekleşen canlı yayın sırasında tartışmışlardı. Arif Göçer'in kayıp olarak aradığı eşi 41 gün sonra bulunmuş ve başka bir adama kaçtığı öğrenilmişti. Avukat Rahmi Özkan, Arif Göçer'e intikam alması adına 5 yıl boşanma davasını uzatabileceğini belirtti.

Anlı ise Rahmi Özkan'ın açıklamasına sert çıkarak, "Rica ediyorum benim programımda böyle şeyler konuşmayın, bunlar çok çirkin şeyler" dedi. Özkan'ın 'Bunlar kanun' demesi üzerine Müge Anlı, 'Kanun da yanlış' dedi. Rahmi Özkan ise, 'Siz benim neler konuştuğumu bilen bir kişisiniz. Şu andaki konuşmamla 'Bu programda bunları konuşmayın' demenizi doğru bulmuyorum. Kusura bakmayın. Yanlış konuştunuz. Beni tanıyorsunuz siz. Lütfen bana karşı yaptığınız o konuşmayı düzeltin' dedi. Bunun üzerine Müge Anlı 'Düzeltiyorum. O kanuni imkanların sonunda bu kadın 5 yıl başka adamlardan 5 çocuk yaparsa çocuklar bu adamın nüfusuna kaydolacağını da söyler misiniz? Onun inadı yüzünden devletin hakimi, savcısı, avukatı 5 yıl boyunca bununla uğraşacak.' dedi.

