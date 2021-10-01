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Rize'nin "Hemşin çorabı" coğrafi işaret tescili aldı

01.10.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin "Hemşin çorabı" coğrafi işaret tescili aldı

RİZE (AA) - Rize'nin Hemşin ilçesine özgü "Hemşin çorabı", coğrafi işaret tescili aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hemşin çorabının coğrafi işaret tescili almasıyla Rize'de coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 12'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Kemal Çeber, coğrafi işaret tescilinin illerin kendini yöresel anlamda tanıtması adına çok önemli bir değere sahip olduğunu vurguladı.

Rize'nin çok fazla kültürel değeri içinde barındıran bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Çeber, "Bunların tanıtılması ve değerlerinin korunması adına coğrafi işaret tescili alınması bizler için çok önemli. Bu anlamda yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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