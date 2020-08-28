Rizespor'a transfer olan Loic Remy: Fenerbahçe ile görüştük

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi kadrosunu dünyaca ünlü Fransız golcü Loicy Remy ile güçlendirdi.

KARTAL: "RİZE'DE Mİ GİBİ YAŞAR"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal imza töreninde "Loic Remy'nin ailesiyle Rize'de mis gibi bir hayatı olacak. Burada çok başarılı olacak. Biz iyi bir kulübüz. Başarılı olacağız. 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah 3 yıl burada kalacak." dedi.

"BİRÇOK TEKLİF ALDIM AMA..."

Fransız golcü Remy, ilk olarak "Rize'de olduğum için çok mutluyum. Büyük bir karar aldım. Burada bir sürü insan imza atmamı bekliyordu. Pek çok kulüp benimle görüştü ve iyi kontratlar sundular. Tercihim Rizespor oldu. Bu projeye inanıyorum ve güveniyorum." açıklamasını yaptı.

"SÜPER LİG'DE FARK YARATACAĞIM"

33 yaşındaki golcü futbolcu "Geçen sene kulüp şanssızlık yaşamış olabilir. Bu beni daha da motive edecek. Rizespor'un sportif direktörü ile birkaç gün önce görüştüm ve çok güzel şeyler söyledi. Burada bildiklerimi gençlerle paylaşmak istiyorum. Rizespor bu sene çok farklı işlere imza atacak. 33 yaşındayım ama çok iyi hissediyorum, Süper Lig'de fark yaratacağım." diye konuştu.