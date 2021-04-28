Rizespor-Beşiktaş maçının ardından gerginlik çıktı

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti, karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükseldi. Maçın son saniyelerinde Çaykur Rizespor'un kazandığı korneri sonrası Abdulkadir Bitigen, karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı, saha karıştı.

Çaykur Rizespor cephesi Bitigen'e tepki gösterirken, saha dışından birisi Dorukhan Toköz'le tartıştı. Saha içinde gerilim yükseldi, araya giren iki takım teknik heyeti ve futbolcuları olayı sonlandırdı.

İki takım futbolcuları ve teknik heyetinin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.

"ÇİRKİN DAVRANIŞLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Bakır, karşılaşmada Sergen Yalçın'ın kendilerini küçümsediğini ve kendilerine saldırdığını iddia etti.

"Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yerde istila edercesine davranmak, saygıyı, Fair-Play ruhunu ortadan kaldırır. Sergen Yalçın hocanın rakibe bu kadar saldırmasının, rakibi bu kadar küçümsemesinin anlamı yok."

"Biz de deplasmanlara gidiyoruz, bu kadar saldıran bir anlayışımız yok. Futbola yakışmayan çirkin davranışlarla karşı karşıya kaldık. Hakemlerin bu kadar etki altında kalmaması lazım."

"Hakem korkuyor, demek ki konuşan, futbolu saha dışında yürütmeye kalkanlar kazanıyor, öyle bir gün oldu. Yardımcı hocamızın sarı kart gördüğü yerde Sergen hocanın 10 kez kırmızı görmesi lazımdı."



