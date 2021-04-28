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Rizespor-Beşiktaş maçının ardından gerginlik çıktı

28.04.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı görevliler, Çaykur Rizesporlu görevlilerle tartıştı.

Rizespor-Beşiktaş maçının ardından gerginlik çıktı

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti, karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükseldi. Maçın son saniyelerinde Çaykur Rizespor'un kazandığı korneri sonrası Abdulkadir Bitigen, karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı, saha karıştı.

Çaykur Rizespor cephesi Bitigen'e tepki gösterirken, saha dışından birisi Dorukhan Toköz'le tartıştı. Saha içinde gerilim yükseldi, araya giren iki takım teknik heyeti ve futbolcuları olayı sonlandırdı.

İki takım futbolcuları ve teknik heyetinin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.

"ÇİRKİN DAVRANIŞLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Bakır, karşılaşmada Sergen Yalçın'ın kendilerini küçümsediğini ve kendilerine saldırdığını iddia etti.

"Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yerde istila edercesine davranmak, saygıyı, Fair-Play ruhunu ortadan kaldırır. Sergen Yalçın hocanın rakibe bu kadar saldırmasının, rakibi bu kadar küçümsemesinin anlamı yok."

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"Biz de deplasmanlara gidiyoruz, bu kadar saldıran bir anlayışımız yok. Futbola yakışmayan çirkin davranışlarla karşı karşıya kaldık. Hakemlerin bu kadar etki altında kalmaması lazım."

"Hakem korkuyor, demek ki konuşan, futbolu saha dışında yürütmeye kalkanlar kazanıyor, öyle bir gün oldu. Yardımcı hocamızın sarı kart gördüğü yerde Sergen hocanın 10 kez kırmızı görmesi lazımdı."


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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sayın Basın Sözcüsü anladık prim uçtu gitti kafanız bozuldu ama sana ne Sergenin kart görmesinden.Bi maçımız daha mı var haftaya

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