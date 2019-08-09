Rizespor'da 4 imza, 1 ayrılık

Rize’nin İyidere ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya’da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş 3 yıllık ve geçtiğimiz yıl kiralık olarak Rizespor’da forma giyen, Kayserispor’dan transfer ettiği Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe’den kiralık olarak Rizespor’a katılan Barış Alıcı tanıtıldı.
SAMIR UYKANI GÖNDERİLDİ
Bu arada Çaykur Rizespor'da kaleci Samir Ujkani ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samir Ujkani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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