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Rizespor'da 4 imza, 1 ayrılık

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 09.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor daha önce transfer haberini duyurduğu Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için imza töreni düzenledi. Tecrübeli kaleci Samir Ujkani ile ise yollar ayrıldı.

Rizespor'da 4 imza, 1 ayrılık

Rize’nin İyidere ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya’da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş 3 yıllık ve geçtiğimiz yıl kiralık olarak Rizespor’da forma giyen, Kayserispor’dan transfer ettiği Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe’den kiralık olarak Rizespor’a katılan Barış Alıcı tanıtıldı.

SAMIR UYKANI GÖNDERİLDİ
Bu arada Çaykur Rizespor'da kaleci Samir Ujkani ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Samir Ujkani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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Çaykur Rizespor Fernando Boldrin Barış Alıcı Tarık Çetin erdinç karakaş Samir Ujkani

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