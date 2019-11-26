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Yan Sasse 3 puan istiyor

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 26.11.2019 16:41 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Yan Sasse, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Yan Sasse 3 puan istiyor

Süper Lig'in 13'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor bugün yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü. Karadeniz temsilcisinde Yan Sasse antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sasse, "Taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz" dedi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile antrenmana başlayan yeşil-mavili ekip, kısa pas ve istasyon çalışması yaptı. Takımda Fernando Boldrin'in sakatlanmasıyla birlikte forma şansı bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu Yan Sasse, "Konyaspor maçının hazırlıklarına dünden itibaren başladık. Sıkı bir şekilde çalışacağız. Son aldığımız mağlubiyeti taraftarlarımıza unutturmak için taraftarlarımızın önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Her futbolcuda olduğu gibi benim de hedefim en üst seviyelere gelmek. Onun için hem yeteneklerimi, hem de antrenmanda çalıştıklarımı sahaya yansıtmak işitiyorum. Tek amacım bu. Burada sıkı çalışıyorum. Umarım bunu da sahaya yansıtabilirim. Futbolcu sahanın içinde ne kadar kalırsa hem yeteneklerini hem de fiziksel özelliklerini sahaya yansıtabilir" dedi.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Antrenmanda kaleci Gökhan Akkan düz koşu yaparken, Fernando Boldrin ve Samudio bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Boldrin ve Samudio'nun Konyaspor maçına yetişmesi beklenirken, kaleci Gökhan'ın durumunun ise belirsiz olduğu öğrenildi.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Yan Sasse

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