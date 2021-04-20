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Rizespor-Konyaspor maçında toplam 8 gol!

20.04.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde önce Konyaspor 2-0 öne geçti. Ancak kazanan 5-3 ile Çaykur Rizespor oldu.

Rizespor-Konyaspor maçında toplam 8 gol!

Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor evinde oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 5-3'lük skorla kazanan taraf oldu.

Konyaspor'un gollerini 6. dakikada Guilherme ve 11. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Konyaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Jesse Sekidika, ikinci golde asist yaptı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 21. dakikada Damjan Djokovic, 27. dakikada Konrad Michalak, 68. dakikada Loic Remy, 74. dakikada Braian Samudio ve 82. dakikada Adil Demirbağ kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 42'ye yükseltti. Konyaspor 41 puanda kaldı.

Süper Lig'de cuma günü Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Konyaspor, Hatayspor'u ağırlayacak.

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