Rizespor takımın başına Bülent Uygun'u getirecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da gözler teknik direktör konusuna çevrildi. Karadeniz ekibi, Marius Sumudica'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile el sıkıştı.

İMZA İÇİN RİZE YOLCUSU

Bülent Uygun bugün Rizespor ile son detayları görüşmek ve imza atmak için Rize şehrine gidecek. Böylece Rizespor, yeni teknik direktörüne kavuşmuş olacak.

İLK MAÇINA NE ZAMAN ÇIKACAK?

haftayı bay geçecek olan Rizespor, yeni teknik direktörüyle birlikte daha fazla vakit geçirmiş olacak. Rizespor, yeni hocasıyla ilk maçına ligde 13 Mart Cumartesi günü Hatayspor ile iç sahada oynanacak maçla birlikte çıkacak.

Rizespor, Süper Lig'de 27 maçta 6 galibiyet 10 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. 31 gol atıp 44 gol yiyen Karadeniz ekibi 28 puanla 16. sırada bulunuyor.

BÜLENT UYGUN'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Futbolculuk kariyerinde Kocaelispor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Göztepe, Zonguldakspor, Anadolu Üsküdar ve Sivasspor takımlarında oynayan Bülent Uygun, teknik adamlık kariyerine de Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak başladı.

49 yaşındaki Uygun, Sivasspor'un yanı sıra Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor, A Gharafa, Al-Rayyan, Kayserispor ve Denizlispor'da görev yaptı.

(AJANSSPOR)

