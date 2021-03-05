Rizespor takımın başına Bülent Uygun'u getirecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da gözler teknik direktör konusuna çevrildi. Karadeniz ekibi, Marius Sumudica'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile el sıkıştı.
Bülent Uygun bugün Rizespor ile son detayları görüşmek ve imza atmak için Rize şehrine gidecek. Böylece Rizespor, yeni teknik direktörüne kavuşmuş olacak.
Rizespor, Süper Lig'de 27 maçta 6 galibiyet 10 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. 31 gol atıp 44 gol yiyen Karadeniz ekibi 28 puanla 16. sırada bulunuyor.
Futbolculuk kariyerinde Kocaelispor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Göztepe, Zonguldakspor, Anadolu Üsküdar ve Sivasspor takımlarında oynayan Bülent Uygun, teknik adamlık kariyerine de Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak başladı.
49 yaşındaki Uygun, Sivasspor'un yanı sıra Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor, A Gharafa, Al-Rayyan, Kayserispor ve Denizlispor'da görev yaptı.
(AJANSSPOR)
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