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Rizesporlu Loic Remy ameliyat edildi

18.02.2021 19:20 | Son Güncelleme:
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Rizesporlu Loic Remy ameliyat edildi

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fransız oyuncusu Loic Remy'nin ameliyat edildiği bildirildi.

Çaykur Rizespor Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Remy'nin kasık bölgesindeki kas sakatlığı nedeniyle önce Rize'de, ardından İstanbul’da gerekli tedavisinin yapıldığını belirtti.

Oyuncunun gelecekteki sağlığı açısından cerrahi müdahale gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sporcumuza Almanya'daki bir klinik ile yapılan görüşmeler sonunda başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bütün bu süreç sporcumuz Remy ile kulübümüzün sağlık ekibi ve yönetim kurulu üyelerimizin karşılıklı istişare ve bilgi paylaşımı marifetiyle bizzat kulübümüz tarafından yönetilmiştir. Şu an itibarıyla profesyonel futbolcumuz Loic Remy tesislerimizde sağlık ekibimizin yönetiminde rehabilitasyon sürecinde olup herhangi bir olumsuzluk gelişmediği takdirde iki hafta içinde saha çalışmalarına başlaması planlanmaktadır."

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