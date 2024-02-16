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  4. Rober Hatemo 'İki sene battaniye altında yattım' diyerek hastalığı açıkladı! 'Bulanık görmeler, terlemeler...'

Rober Hatemo 'İki sene battaniye altında yattım' diyerek hastalığı açıkladı! 'Bulanık görmeler, terlemeler...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.02.2024 12:28 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Robert Hatemo, Mart 2022'de babası Şahin Hatemo'nun ölüm haberiyle tarifsiz bir acı yaşadı. "Babamı kaybettikten sonra garip şeyler olmaya başladı" diyen Hatemo hastalığını ilk kez açıkladı.

'Esmer' adlı ilk albümünü 1997'de piyasaya süren; 'Senden Çok Var', 'Tanrım' ve 'Çiçeğim' gibi hitlere imza atan Rober Hatemo yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı.

Hatemo, "Babamı kaybettikten sonra garip şeyler olmaya başlamıştı. Karnım ağrıyordu, şarkı söyleyemiyordum. Üç profesör ile görüştüm. Hepsi anksiyete olduğunu söyledi.

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Küçük bir doz antidepresan kullanıyorum, iyi geldi. İlk başta çok zorladı beni bulanık görmeler, terlemeler yaptı. Biraz sıktım dişimi ama alıştım. Bu ilaçları Türkiye'nin yüzde 80'i kullanıyormuş, aşırı şaşırdım" dedi.

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"İKİ SENE BATTANİYE ALTINDA YATTIM"

Hastalık sürecinde evine kapandığını dile getiren Rober Hatemo, "İki sene battaniye altında yattım kimse; 'Ne yapıyorsun?' diye aramadı beni. Bağışıklığım o zamanlar çok düştü. Bunu atlatmak için uzun bir süre bekledim. Herkesin başına gelebilir bunlar. Ben kimseye alınmadım, gücenmedim. Kimse yoktu ama yanımda. Sonra düzelince tekrar geldiler. Dostlarım da var tabii ki ama çok az" ifadelerini kullandı.

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