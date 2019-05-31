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Robert Green futbolu bıraktığını açıkladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.05.2019 17:28 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'ye transfer olan ancak hiçbir maçta forma giyemeyen Robert Green kariyerini noktaladı. 39 yaşındaki Robert Green, yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını belirtti.

Robert Green futbolu bıraktığını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen 39 yaşındaki kaleci Robert Green, aktif futbol kariyerini noktaladı.

İngiliz milli kaleci Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "23 yıl sonra ilk defa 'yaz tatili' yapacağım için çok heyecanlıyım." ifadesini kullandı.

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Robert Green 23 yıllık kariyerinde, Norwich City, West Ham United, Queens Park Rangers, Leeds United, Huddersfield Town ve Chelsea takımlarının kadrosunda yer aldı.

Temmuz 2018'de Chelsea'ye transfer olan Green, bu takımda hiçbir maça çıkmadı.

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Anahtar Kelimeler:
chelsea UEFA Avrupa Ligi robert green

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