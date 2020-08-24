Robert Lewandowski, tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak harika geçirdiği sezonu iyi de noktalayan Bayern Münih'de forvet Lewandowski harika bir sezon geçirdi. Polonyalı golcü, Bayern Münih'in yer aldığı 3 turnuvayı da gol kralı olarak tamamladı. Lewa, Bundesliga'da 34, Şampiyonlar Ligi'nde 15 Almanya Kupası'nda ise 6 gole imza attı. Lewandowski, toplamda ise 46 maçta 55 gol 9 asistlik bir performans gösterdi.
Öte yandan Bayern Münih, 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nin kazanırken de Bundesliga ve Almanya Kupası'nı müzesine götürmüştü. Bavyera ekibi, 2013'ün ardından bir kez daha 3 kupayı birden müzesine götürdü. Avrupa'da iki farklı sezonda bunu başarabilen diğer ekip Barcelona.
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