Robert Pattinson, Batman rolü hakkında ilk kez konuştu!

Twilight serisinde canlandırdığı Edward Cullen karakteriyle yıldızı parlayan Robert Pattinson, Variety'ye yaptığı açıklamada herkesin merak ettiği Batman rolü hakkında ilk kez konuştu. Christian Bale’den sonra, şimdiye kadar ki en genç Bruce Wayne olan Pattinson, kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Robert Egers'ın üstlendiği ve ilk gösterimini Cannes Film Festivali'nde yapan son dönemin en iyi korku filmlerinden biri olarak gösterilen The Lighthouse’da Willem Dafoe ile birlikte boy gösteren Robert Pattinson, film hakkında şu sözleri dile getirdi:

"Size zaman kaybettirmeyecek bir senaryoya denk gelmek çok zor. Bir şeyin üzerine ne kadar gidebileceğinizle ilgili bir parametre bulunmuyor. Bu nadiren gerçekleşir. Resmen zıplayabileceğiniz kadar zıplayabilirsiniz. Tamamen özgürsünüzdür."

Twilight beşlemesinden sonra popüler filmlerde yer almayan Pattinson, "Twilight’tan sonra her anımı, her yaptığımı takip eden paparazzilerle uğraşmak istemedim. Daha ilgi çekmeyen rollere bürünmeyi tercih ettim." dedi.