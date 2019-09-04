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Robert Pattinson, Batman rolü hakkında ilk kez konuştu!

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SİNEMA TV  | 04.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Başarılı aktör Robert Pattinson, "The Batman" ve "The Lighthouse" filmleri hakkında Variety'ye konuştu.

Robert Pattinson, Batman rolü hakkında ilk kez konuştu!

Twilight serisinde canlandırdığı Edward Cullen karakteriyle yıldızı parlayan Robert Pattinson, Variety'ye yaptığı açıklamada herkesin merak ettiği Batman rolü hakkında ilk kez konuştu. Christian Bale’den sonra, şimdiye kadar ki en genç Bruce Wayne olan Pattinson, kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor.

Yönetmenliğini Robert Egers'ın üstlendiği ve ilk gösterimini Cannes Film Festivali'nde yapan son dönemin en iyi korku filmlerinden biri olarak gösterilen The Lighthouse’da Willem Dafoe ile birlikte boy gösteren Robert Pattinson, film hakkında şu sözleri dile getirdi:

"Size zaman kaybettirmeyecek bir senaryoya denk gelmek çok zor. Bir şeyin üzerine ne kadar gidebileceğinizle ilgili bir parametre bulunmuyor. Bu nadiren gerçekleşir. Resmen zıplayabileceğiniz kadar zıplayabilirsiniz. Tamamen özgürsünüzdür."

robert-pattinson

Twilight beşlemesinden sonra popüler filmlerde yer almayan Pattinson, "Twilight’tan sonra her anımı, her yaptığımı takip eden paparazzilerle uğraşmak istemedim. Daha ilgi çekmeyen rollere bürünmeyi tercih ettim." dedi.

Küçükken tek kostümünün bir Batman kostümü olduğunu söyleyen Robert Pattinson; Ben Affleck, Christian Bale, George Clooney gibi isimlerden sonra bu rolü canlandıracağı için hala kendi kendini yumrukladığını belirtiyor.

Rolü açıklandığından beri gelen iğneliyici yorumlara ise şu sözle karşılık veriyor:

“Üstesinden gelemeyeceğimi düşünmeleri beni daha da eğlendiriyor, bu benden duyulan beklentiyi azaltıyor.”

Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Lighthouse’un ülkemiz için henüz bir vizyon tarihi bulunmamakta. Film, yurt dışında 18 Ekim tarihinde gösterime sunulacak. The Batman’in ise 25 Haziran 2021 tarihinde vizyonda olması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Robert Pattinson The Batman The Lighthouse

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