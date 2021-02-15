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Roberto Carlos: Chelsea olmadı, Fenerbahçe'ye geldim

15.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Roberto Carlos: Chelsea olmadı, Fenerbahçe'ye geldim

Roberto Carlos, 2007'de Fenerbahçe'ye attığı imzanın perde arkasını anlattı.

Roberto Carlos, 2007 yılında Fenerbahçe yerine Chelsea'ye imza atmak üzere olduğunu itiraf etti.

Carlos transferiyle ilgili anektodları şu sözlerle paylaştı:

"Real Madrid'den ayrıldıktan sonra önümde iki seçenek vardı: Ya Fenerbahçe ya da Chelsea! Chelsea ile anlaşamadım ve Fenerbahçe'ye transfer oldum.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan 1 hafta önce Chelsea'ye imza atmaya çok yakındım. Paris'te Roman Abramovich ve Peter Kenyon ile buluştum. Anlaştık ve el sıkıştık. Ancak, son anlarda avukatlar arasında bir anlaşmazlık çıktı. Bu son dakika anlaşmazlığıyla birlikte transfer iptal oldu. Futbolda böyle son dakika gelişmeleri olur.

Aslında tüm anlaşmalar yapılmıştı ve bence Premier Lig'de harika iş çıkarırdım. İngiliz futbol kültürü ve karakteristiği oyunuma uygundu."

SONRA NELER YAŞANDI?

Roberto Carlos Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra 3 ay sonra Jose Mourinho Chelsea'deki görevinden alındı. Roberto Carlos, 2 yıllık Fenerbahçe macerasının ardından Corinthians'a gitti.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
adamsın carlos..sen alex deivid ve tabiki zico...herzaman kapımız açık..erol bulut yerine zico olsaydı şimdi fener enaz 5-6 puan fark atardı..
fenere geldikten sonra her futbolcu fibi ben nereye geldim demiştir ve pişman olmuştur????

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