Roberto Carlos'tan heyecanlandıran 19.07 paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Türkiye'de teknik direktörlük görevi de yapan Roberto Carlos sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile olay oldu.
Daha önce Sarı lacivertli ekipte futbolcu olarak görev yapan Brezilyalı, Süper Lig ekibi Sivasspor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da da teknik direktörlük görevi yapmıştı. 47 yaşındaki teknik direktörün sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım sarı laciverli taraftarı heyecanlandırdı.
Brezilyalı efsane teknik adam yaptığı paylaşımda 'Ağustos 2020' ve arkasında yer alan saatte '19:07' vurgusu dikkat çekti. Carlos videoda bir sözleşmeye imza atarken, 'Merhaba Türkiye, en sevdiğim renklere imzayı attım. Yeniden bu formayı giymek harika olacak.' sözleri dikkat çekti.
Fenerbahçe'de forma giydiği 65 maçta Brezilyalı sol bek 6 gol ve 11 asiste imza atmıştı. Sarı lacivertli ekipten sonra Corinthians'a imza atmıştı.
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük görevine başlayan Brezilyalı teknik adam Roberto Carlos ilk olarak Anzhi’ye imza attı. Daha sonra sırasıyla Real Madrid, Sivasspor, Akhisarspor, Delhi Dynamos ve Fas'ta görev yaptı.
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu
Beşiktaş'a Roma'dan sağ bek
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Erol Bulut'un transfer listesi belli oldu
Nagatomo ve Mehmet Ekici aynı takımda buluşuyor
Genç yıldız takımda kalacak
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Transfer resmen açıklandı
Melih Şendil'den özür mesajı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması
Ronaldo ve Merih'in yeni hocası belli oldu
'Gece yaşamı için Berlin'de değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum