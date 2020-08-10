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Roberto Carlos'tan heyecanlandıran 19.07 paylaşımı

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 10.08.2020 15:53 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı eski efsane futbolcu ve teknik adam Roberto Carlos'tan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Roberto Carlos'tan heyecanlandıran 19.07 paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Türkiye'de teknik direktörlük görevi de yapan Roberto Carlos sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile olay oldu.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Daha önce Sarı lacivertli ekipte futbolcu olarak görev yapan Brezilyalı, Süper Lig ekibi Sivasspor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da da teknik direktörlük görevi yapmıştı. 47 yaşındaki teknik direktörün sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım sarı laciverli taraftarı heyecanlandırdı.

19.07 VURGUSU

Brezilyalı efsane teknik adam yaptığı paylaşımda 'Ağustos 2020' ve arkasında yer alan saatte '19:07' vurgusu dikkat çekti. Carlos videoda bir sözleşmeye imza atarken, 'Merhaba Türkiye, en sevdiğim renklere imzayı attım. Yeniden bu formayı giymek harika olacak.' sözleri dikkat çekti.

roberto carlos paylaşımı

6 GOL 11 ASİST

Fenerbahçe'de forma giydiği 65 maçta Brezilyalı sol bek 6 gol ve 11 asiste imza atmıştı. Sarı lacivertli ekipten sonra Corinthians'a imza atmıştı.

SİVASSPOR VE AKHİSARSPOR'DA GÖREV YAPTI

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük görevine başlayan Brezilyalı teknik adam Roberto Carlos ilk olarak Anzhi’ye imza attı. Daha sonra sırasıyla Real Madrid, Sivasspor, Akhisarspor, Delhi Dynamos ve Fas'ta görev yaptı.

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