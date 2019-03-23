Roberto Soldado'dan Valencia'ya ret

Soldado, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın idmanı olduğu için organizasyona katılamayacağını belirtti.

Soldado şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki yarın Valencia'nın düzenleyeceği büyük şölene katılamayacağım. Takımla birlikte antrenmanda yer alacak olmam Valencia'ya gitmemi engelledi. Ancak tüm Valencia taraftarları için harika bir ogranizasyon olacağından şüphem yok. Herkese kucak dolusu sevgiler..."





