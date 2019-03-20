Roberto Soldado: Sözleşmemin otomatik uzaması artık imkansız

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado, bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligde son viraja girildiğini söyleyen Soldado, "Bizim için güzel bir hafta oluyor. Ligin en güzel kısmı kaldı. Son viraja girdik. Yüzde yüz performansımızı sergilemek zorundayız. Ligde bizi bekleyen bir süreç var" dedi.

Ersun Yanal ile daha iyi bir oyun sergilediklerini belirten İspanyol golcü, "Valencia’nın davetine gidip gidemeyeceğim belli değil. Sezon başında bir hoca değişikliği oldu. Yeni hoca ile yola başlamamız 3-4 ayımızı zora soktu. Ersun hocanın gelişi iyi oldu. Ersun hoca ile daha iyi oynamaya başladık. Şu anda topladığımız puandan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Son maçımızı kazandık. Fakat istediğimiz futbolu sahaya yansıttığımızı söyleyemem" şeklinde konuştu.

"SÖZLEŞMEMİN OTOMATİK UZAMASI ARTIK İMKANSIZ"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Soldado, yeni sözleşmeyle ilgili olarak "Yeni sözleşme ile ilgili yönetimle bir konuşma olmadı. Eğer benimle iletişime geçilirse, ondan sonra bir açıklama yapabilirim. Opsiyon maddesi vardı ama şu anda maçları saydığımızda, otomatik uzaması artık imkansız. Sezon başında burada keyif alamıyordum. Şu anda Ersun hoca ile daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim ama bir yerde kalıp kalmayacağını belirlerken, aile büyük önem taşıyor. Gelecekle ilgili kararımı ailemle vereceğim ama şu anda önemli olan sahayı düşünmek" ifadelerini kullandı.

Takımdaki fiziksel yükselişe vurgu yapan Soldado, "Kafamızda çok büyük bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Esas önemli olan bireysel olarak güvenimizin artmasıydı. Herkes kendini daha iyi hissetmeye başladı. Fiziksel olarak da rakiplerimizden daha iyi olduğumuzu görüyoruz" dedi.

