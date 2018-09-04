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Robin Benzing, Beşiktaş Sompo Japan'da

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.09.2018 20:12 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, Robin Benzing ile 1 yıl + 9 aylık sözleşme imzaladı.

Robin Benzing, Beşiktaş Sompo Japan'da

2018-2019 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Alman basketbolcu Robin Benzing ile resmi sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki uzun forvet son olarak Almanya BBL ekiplerinden Baskets Würzburg'da forma giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Beşiktaş Sompo Japan Robin Benzing

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