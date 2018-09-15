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Robin van Persie ağustos ayına damga vurdu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.09.2018 14:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie, Hollanda Eredivisie Ligi'nde ağustos ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Robin van Persie ağustos ayına damga vurdu!

Fenerbahçe'nin 2015 yazında Manchester United'dan 6,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Robin van Persie, büyük umutlarla geldiği Sarı Lacivertliler'de hayal kırıklığı yaratmıştı.

Uzun süreli sakatlıkları ve kötü performansı nedeniyle beklentilerin bir hayli uzağında kalan Hollandalı golcü, geçtiğimiz ocak ayında bedelsiz olarak Feyenoord'un yolunu tutmuştu.

Altyapısından yetiştiği Feyenoord'da da geçtiğimiz sezon büyük eleştirilerin hedefi olan 35 yaşındaki santrfor, Hollanda Eredivisie Ligi'nde ağustos ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Geride kalan ayda 4 gol, 1 asist kaydeden van Persie, sahada kaldığı 344 dakikada rakip ceza sahasında 26 kez topla buluşurken kaleyi bulan 5 şut çekti.


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Anahtar Kelimeler:
robin van persie feyenoord Fenerbahçe

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