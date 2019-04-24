Robin van Persie, NAC Breda maçına çıkmama kararı aldı

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, son maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Kulübünden gelen jubile maçı teklifini geri çevirip sezonun son iç saha maçında futbola veda etmek isteyen Robin van Persie, sakatlık riskinden korunmak için Feyenoord'un deplasmanda oynayacağı NAC Breda maçına çıkmama kararı aldı.

Feyenoord Teknik Direktörü Van Bronckhorst ise 35 yaşındaki futbolcunun son iç saha maçına hazırlandığını belirtirken ona uygun bir veda yapmak istediklerini söyledi.

Robin van Persie, futboldaki son sezonunda bu sene Feyenoord ile Hollanda Ligi'nde 24 maça çıkarken 16 gol ve 5 asist üretti. Sezon sonu futbolu bırakacak olan Robin van Persie, ADO den Haag ile iç sahada oynayacakları son maçta taraftarları önünde veda maçına çıkmak için NAC Breda ile deplasmanda oynanacak maça çıkmayacak.

