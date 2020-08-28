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Robin Yalçın Sivasspor’da

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 28.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Sivasspor, geçtiğimiz sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Robin Yalçın’ı 1 yıllığına renklerine bağladı.

Robin Yalçın Sivasspor’da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren DG. Sivasspor, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Yiğidolar geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forma giyen Robin Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Robin Yalçın, bugün Sivasspor’un Gerede kampına katılarak takım arkadaşlarıyla tanıştı.

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25 Ocak 1994'te Almanya'nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf alt yapısında başladı. Ardından Stuttgart'a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor'a transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Robin Yalçın ülkemizde son olarak Yeni Malatyaspor forması giymişti. Ön liberoda bölgesinde görev yapan 26 yaşındaki, futbolcu, kariyerinde 290 maça çıkarken 19 gol ve 18 asistlik bir performansa imza attı.

Sivasspor daha önce; Jorge Felix, Max Gradel ve Casimir Ninga'yı da renklerine bağlamıştı.

(İHA)

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