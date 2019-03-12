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Robinho’dan flaş ayrılık açıklaması

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 12.03.2019 08:30 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir’in yıldızı Robinho, Brezilya’ya geri dönme şartını açıkladı. Santos’ta nasıl oynayacağının sinyalini verdi.

Eski teknik direktörü Emerson Leao hakkında Fox Sports'a konuşan yıldız isim, şunları dile getirdi:

Robinho'nun sözleri şu şekilde:

"Bana her şeyi o verdi."

"Bana her şeyi o verdi."

"Onun sayesinde iyi bir insan ve iyi bir futbolcu oldum."

"Onun sayesinde iyi bir insan ve iyi bir futbolcu oldum."

"Eğer Santos'a dönerse, ben de Brezilya'ya dönmek isterim."

"Eğer Santos'a dönerse, ben de Brezilya'ya dönmek isterim."

Türkiye'de futbol kariyerini sürdürmekten dolayı memnun olduğunu söyleyen Robinho, Başakşehir formasıyla şampiyonluğa yürüdüklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye'de futbol kariyerini sürdürmekten dolayı memnun olduğunu söyleyen Robinho, Başakşehir formasıyla şampiyonluğa yürüdüklerini de sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
Emerson Leao robinho başakşehir santos

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