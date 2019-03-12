Robinho’dan flaş ayrılık açıklaması

Eski teknik direktörü Emerson Leao hakkında Fox Sports'a konuşan yıldız isim, şunları dile getirdi:

Robinho'nun sözleri şu şekilde:

"Bana her şeyi o verdi."

"Onun sayesinde iyi bir insan ve iyi bir futbolcu oldum."

"Eğer Santos'a dönerse, ben de Brezilya'ya dönmek isterim."