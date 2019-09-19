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Başakşehir'in yıldızı hapse girmemek için maça gitmedi!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

Roma ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir'de Robinho, İtalya deplasmanına götürülmemişti. Robinho'nun Roma deplasmanına götürülmeme nedeni ortaya çıktı.

Başakşehir'in yıldızı hapse girmemek için maça gitmedi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında bugün Roma ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de Robinho, kritik maçın kadrosuna alınmamıştı. Herhangi bir sakatlığı ve cezası bulunmayan Robinho'nun İtalya'ya neden götürülmediği ortaya çıktı.

İtalyan ve İspanyol basınlarında yer alan habere göre Brezilyalı yıldız, 2017 yılında tecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası alması nedeniyle İtalya'ya gitmedi. Kararın temyiz mahkemesine taşınması ancak henüz neticelenmemesi sebebiyle, İtalya'ya gitmesi halinde gözaltına alınma ve hapse girme ihtimali olan Brezilyalı yıldızın, bu nedenle risk almayarak Roma maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

2010 yılında Manchester City'den Milan'a transfer olan Robinho'nun, 22 Ocak 2013 tarihinde 5 erkek arkadaşıyla gittiği gece kulübünün sonrasında, 22 yaşındaki Arnavut bir kadına tecavüz ettiği iddia edilmişti. Mahkemeye taşınan olay sonrası 35 yaşındaki futbolcu, 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

Robinho, yaşanan bu olay sonrası 2015 yılından bu yana İtalya'ya gitmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir robinho

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
başakşehir li futbolcu mu ? yine mi ?
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