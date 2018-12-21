SPOR

Robinho: Sivas'ta çok mutluyum. İnşallah burada kalacağım

SİVASSPOR HABERLERİ  | 21.12.2018 11:29 | Son Güncelleme

İsmi Başakşehir ile anılan Robinho'dan transfer açıklaması geldi. Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı, transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Sivas'ta çok mutluyum. Başkanımla görüşmelerimiz güzel geçiyor. İnşallah burada kalacağım" dedi.

Sivasspor'un geçen sezonun devre arasında transfer ettiği, bu sezon ortaya koyduğu performansla da takımının çıkışında büyük etkisi olan Robinho, Sivas'ta çok mutlu olduğunu söyledi.

Az önce açıkladı! Transfer...

Bu sezon 15 maçta bin 348 dakika forma giyen ve 6 gol 2 asist ile takımın en skorer ismi olan Robinho, pazar günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bu sezon 15 maçta bin 348 dakika forma giyen ve 6 gol 2 asist ile takımın en skorer ismi olan Robinho, pazar günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İstanbul'dan 3 puanla dönmek istediklerini belirten Brezilyalı yıldız, "Bizim için çok önemli bir maç, çok zor ama takımımızın mantalitesi şu an çok iyi. 3 puan almak için uğraşacağız" diye konuştu.

İstanbul'dan 3 puanla dönmek istediklerini belirten Brezilyalı yıldız, "Bizim için çok önemli bir maç, çok zor ama takımımızın mantalitesi şu an çok iyi. 3 puan almak için uğraşacağız" diye konuştu.

Son haftalarda sergilediği performansla ilgili de konuşan Robinho, "Benim mantalitem bu şekilde devam ediyor. Takıma gollerle, asistlerimle yardım etmek istiyorum. Performansım artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda sergilediği performansla ilgili de konuşan Robinho, "Benim mantalitem bu şekilde devam ediyor. Takıma gollerle, asistlerimle yardım etmek istiyorum. Performansım artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin yaklaşması ile birlikte adı en çok duyulan isimlerin başında gelen Robinho, Sivas'ta mutlu olduğunu ve sözleşmesini uzatmak için Başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Erdal Sarılar'la görüştüğünü söyledi.

Transfer döneminin yaklaşması ile birlikte adı en çok duyulan isimlerin başında gelen Robinho, Sivas'ta mutlu olduğunu ve sözleşmesini uzatmak için Başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Erdal Sarılar'la görüştüğünü söyledi.

Robinho, "Burada çok mutluyum. Bu dönemler futbolda böyle şeylerin konuşulması normal. Ama başkanımla ve asbaşkanımla güzel konuşmalar, görüşmeler yapıyorum. Benim mantalitem ve şu anki fikrim Sivas. Burada çok mutluyum. Sanırım son karar burası olacak" diye konuştu.

Robinho, "Burada çok mutluyum. Bu dönemler futbolda böyle şeylerin konuşulması normal. Ama başkanımla ve asbaşkanımla güzel konuşmalar, görüşmeler yapıyorum. Benim mantalitem ve şu anki fikrim Sivas. Burada çok mutluyum. Sanırım son karar burası olacak" diye konuştu.

Basın mensuplarının 'Sivas'ta kalacak mısın?' sorusuna ise Robinho 'İnşallah' diye cevap verdi.

Basın mensuplarının 'Sivas'ta kalacak mısın?' sorusuna ise Robinho 'İnşallah' diye cevap verdi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig robinho Sivasspor

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

F.Bahçe kupada farka koştu, tur atladı!

F.Bahçe kupada farka koştu, tur atladı!

Barcelona ilk transferi yaptı! Resmen açıkladılar

Barcelona ilk transferi yaptı! Resmen açıkladılar

Crystal Palace, Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etti

Crystal Palace, Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Robinho: Yeni sözleşme için bir görüşme yaptık

Robinho: Yeni sözleşme için bir görüşme yaptık

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Sivasspor'dan Usain Bolt açıklaması

Sivasspor'dan Usain Bolt açıklaması

Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde

Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Robinho: Sivas'ta çok mutluyum. İnşallah burada kalacağım

Az önce açıkladı! Transfer...

Robinho: VAR'dan hoşlanmıyorum. Attığımız gole sevinemiyoruz

Robinho açılışa katıldı! F.Bahçe...

Hakan Keleş: Umarım Galatasaray'ı yenip, ilk yarıyı onların üstünde tamamlarız

Hakan Keleş'in G.Saray iddiası

Sivasspor, hayatını kaybeden taraftar Eren Dolak'ın adını yaşatacak

Sivasspor'dan anlamlı hareket

Sivasspor taraftarı Eren Dolak hayatını kaybetti

Sivasspor taraftarı hayatını kaybetti

Robinho: Yeni sözleşme için bir görüşme yaptık

Ve Robinho müjdeyi verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.