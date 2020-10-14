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Robotik kodlama atölyeleri çocukları bilişim dünyasına hazırlıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.10.2020 15:51 | Son Güncelleme

Gelişen teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan bilişim alanını göz önünde bulundurarak tam donanımlı 2 adet robotik kodlama atölyesi açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, verdiği eğitimlerle çocuk ve gençleri bilişim dünyasına hazırlıyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte gelişen teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan bilişim alanını göz önünde bulundurarak tam donanımlı 2 adet robotik kodlama atölyesi açtı.

Gelişen teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan bilişim alanını göz önünde bulundurarak tam donanımlı 2 adet robotik kodlama atölyesi açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, verdiği eğitimlerle çocuk ve gençleri bilişim dünyasına hazırlıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte gelişen teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan bilişim alanını göz önünde bulundurarak tam donanımlı 2 adet robotik kodlama atölyesi açtı. Çocukların yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırmak, buna yönelik altyapılarını ve hizmet modellerini geliştirmek amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesinde Sümerpark Ortak Yaşam Alanında biri ilkokul, diğeri ortaokul-lise seviyesi olmak üzere 2 adet robotik kodlama atölyesinde eğitimler devam ediyor.

Yeni eğitim dönemi başlıyor
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütülen proje kapsamında ayrı ayrı gruplar olmak üzere 7-12 ve 12-15 yaş arası çocukları kabul eden robotik kodlama atölyesi, toplam 140 kişiye ulaştıktan sonra eğitimlerini tamamlayacak. Projenin yaklaşık 15 gün sonra sona ermesi bekleniyor. Projenin ardından robotik kodlama atölyesinde 3 ve 6 aylık yeni dönem eğitimleri başlayacak. Atölye yeni eğitim döneminde yine 7-12 ve 12-15 yaş arası çocuklara kapılarını açacak. Robotik kodlama atölyesinden yararlanmak isteyenler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içinde yer alan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilecek. Ücretsiz şekilde verilecek kursun eğitmenliğini Halk Eğitim Merkezi, robotik kodlama alanında lisans, yazılım ve bilgisayar mühendisliğini tamamlayan personel üstlenecek.
Her atölyede 15’er kişi olmak üzere toplam 30 öğrencinin eğitim göreceği sınıflarda STEM, robotik kodlama, 3D yazıcı ve CNC kullanım ve tasarım eğitimleri verilecek. Eğitimler Sümerpark Ortak Yaşam Alanında hafta içi ve hafta sonu şeklinde gerçekleşecek. Pandemi nedeniyle eğitimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları üst seviyede tutulacak.

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