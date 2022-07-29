Roche 2022 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Roche'un, İlaç ve Diagnostik bölümlerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla 2022 yılının ilk 6 ayındaki grup satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5'lik artışla 32,3 milyar İsviçre frangı düzeyinde gerçekleşti.

Şirket, yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sağlık hizmetleri sektöründe gerçekleştirdiği faaliyetlerle önceki yıllarda elde ettiği finansal başarılarını 2022 yılının ilk yarısında da ortaya koyan Roche'un grup satışları yüzde 5 artışla 32,3 milyar İsviçre frangı seviyesinde gerçekleşti.

Verilere göre, İlaç Bölümü piyasaya sürülen yeni tedavilere gösterilen yoğun talep ile birlikte yüzde 3 artış göstererek, yaklaşık 22,3 milyar İsviçre frangına ulaştı. Diagnostik Bölümü’nün satışları ise yüzde 11 artarak, 9,9 milyar İsviçre frangı olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Grup CEO'su Severin Schwan, şunları kaydetti:

"Tanı alanındaki temel faaliyetlerimize ve hemofili, kanser, nörolojik bozuklukları tedavi etmeye yönelik ilaçlarımıza yönelik devam eden güçlü talep ile yılın ilk yarısında başarılı sonuçlar elde ettik. Portföyümüzün yenilenmeye devam etmesi ile de beklendiği üzere etkisi azalan biyobenzerlere rağmen büyümeyi sürdürüyoruz. Mevcut değerlendirmelerimiz ışığında, bu yıl sonu için de beklentimiz benzer sonuçları elde etmek yönünde."

- Roche, Kovid-19 varyantları ile mücadeleye destek olmaya devam ediyor

Verilen bilgiye göre, pandemi süresince Kovid-19 ve varyantları ile mücadeleye küresel çapta destek olan Roche, önümüzdeki süreçte Kovid-19 tanı ve tedavi grubu satışlarının yaklaşık olarak 2 milyar İsviçre frangı düzeyinde azalarak yaklaşık 5 milyar İsviçre frangına düşeceğini, bu yıl biyobenzerlerden kaynaklanan satış kayıplarının ise yaklaşık 2,5 milyar İsviçre frangı olmasını bekliyor.

Beklenen bu değişimlere karşın grup satışlarının ise yüksek tek haneli aralıkta büyüyeceği öngörülüyor.

Roche İlaç Bölümü'ne ait finansal veriler, önceki yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 3'lük bir büyüme ile 22,3 milyar İsviçre frangına ulaşırken, şirketin hemofili, multipl skleroz, kanser ve spinal musküler atrofi gibi hastalıklara yönelik tedavilere olan güçlü talep bu büyümede önemli bir paya sahip oldu.

Açıklanan yarı dönem finansal raporuna göre Roche Diagnostik Bölümü’nün büyümesi yüzde 11 olarak belirlenirken, satışları 9,9 milyar İsviçre frangı düzeyine ulaştı.

Bölümün temel iş alanında tüm bölgeleri kapsamak üzere yüzde 6'lık güçlü bir büyüme kaydedilirken, Roche'un Kovid-19 testleri, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 2,5 milyar İsviçre frangı düzeyinde satış hacmi kaydederken bu yılın aynı döneminde 3,1 milyar İsviçre frangı satış sağladı.

Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde Kovid-19 testlerine olan talebin düşüş göstereceğini öngörüyor.

Roche'un 2022 yılının ikinci yarısında da satışlarının istikrarlı olarak düşük tek hanelerle büyümeye devam edeceği tahmin edilirken hisse başına temel kazancın, 2021 hisse geri alımının artan etkisi de dahil olmak üzere, düşük ila orta tek haneli aralıkta (sabit döviz kurlarında) büyümesi hedefleniyor.

Şirket, İsviçre frangı cinsinden temettüsünü artırmayı da umuyor.

