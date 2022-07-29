YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Roche 2022 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı

Roche 2022 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı

29.07.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roche Grup CEO'su Severin Schwan: - "Tanı alanındaki temel faaliyetlerimize ve hemofili, kanser, nörolojik bozuklukları tedavi etmeye yönelik ilaçlarımıza yönelik devam eden güçlü talep ile yılın ilk yarısında başarılı sonuçlar elde ettik"

İSTANBUL (AA) - Roche'un, İlaç ve Diagnostik bölümlerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla 2022 yılının ilk 6 ayındaki grup satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5'lik artışla 32,3 milyar İsviçre frangı düzeyinde gerçekleşti.

Şirket, yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sağlık hizmetleri sektöründe gerçekleştirdiği faaliyetlerle önceki yıllarda elde ettiği finansal başarılarını 2022 yılının ilk yarısında da ortaya koyan Roche'un grup satışları yüzde 5 artışla 32,3 milyar İsviçre frangı seviyesinde gerçekleşti.

Verilere göre, İlaç Bölümü piyasaya sürülen yeni tedavilere gösterilen yoğun talep ile birlikte yüzde 3 artış göstererek, yaklaşık 22,3 milyar İsviçre frangına ulaştı. Diagnostik Bölümü’nün satışları ise yüzde 11 artarak, 9,9 milyar İsviçre frangı olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Grup CEO'su Severin Schwan, şunları kaydetti:

"Tanı alanındaki temel faaliyetlerimize ve hemofili, kanser, nörolojik bozuklukları tedavi etmeye yönelik ilaçlarımıza yönelik devam eden güçlü talep ile yılın ilk yarısında başarılı sonuçlar elde ettik. Portföyümüzün yenilenmeye devam etmesi ile de beklendiği üzere etkisi azalan biyobenzerlere rağmen büyümeyi sürdürüyoruz. Mevcut değerlendirmelerimiz ışığında, bu yıl sonu için de beklentimiz benzer sonuçları elde etmek yönünde."

- Roche, Kovid-19 varyantları ile mücadeleye destek olmaya devam ediyor

Verilen bilgiye göre, pandemi süresince Kovid-19 ve varyantları ile mücadeleye küresel çapta destek olan Roche, önümüzdeki süreçte Kovid-19 tanı ve tedavi grubu satışlarının yaklaşık olarak 2 milyar İsviçre frangı düzeyinde azalarak yaklaşık 5 milyar İsviçre frangına düşeceğini, bu yıl biyobenzerlerden kaynaklanan satış kayıplarının ise yaklaşık 2,5 milyar İsviçre frangı olmasını bekliyor.

Beklenen bu değişimlere karşın grup satışlarının ise yüksek tek haneli aralıkta büyüyeceği öngörülüyor.

Roche İlaç Bölümü'ne ait finansal veriler, önceki yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 3'lük bir büyüme ile 22,3 milyar İsviçre frangına ulaşırken, şirketin hemofili, multipl skleroz, kanser ve spinal musküler atrofi gibi hastalıklara yönelik tedavilere olan güçlü talep bu büyümede önemli bir paya sahip oldu.

Açıklanan yarı dönem finansal raporuna göre Roche Diagnostik Bölümü’nün büyümesi yüzde 11 olarak belirlenirken, satışları 9,9 milyar İsviçre frangı düzeyine ulaştı.

Bölümün temel iş alanında tüm bölgeleri kapsamak üzere yüzde 6'lık güçlü bir büyüme kaydedilirken, Roche'un Kovid-19 testleri, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında 2,5 milyar İsviçre frangı düzeyinde satış hacmi kaydederken bu yılın aynı döneminde 3,1 milyar İsviçre frangı satış sağladı.

Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde Kovid-19 testlerine olan talebin düşüş göstereceğini öngörüyor.

Roche'un 2022 yılının ikinci yarısında da satışlarının istikrarlı olarak düşük tek hanelerle büyümeye devam edeceği tahmin edilirken hisse başına temel kazancın, 2021 hisse geri alımının artan etkisi de dahil olmak üzere, düşük ila orta tek haneli aralıkta (sabit döviz kurlarında) büyümesi hedefleniyor.

Şirket, İsviçre frangı cinsinden temettüsünü artırmayı da umuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da yıkım sırasında zarar gören binadaki 5 daire boşaltıldıİstanbul’da yıkım sırasında zarar gören binadaki 5 daire boşaltıldı
Erzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyorErzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardıSamsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:50
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:31
Yatsı
22:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Cuma

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Deniz Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Artık bulaşık yıkamayı seveceksiniz! Korkutucu hastalığa iyi geliyor

Artık bulaşık yıkamayı seveceksiniz! Korkutucu hastalığa iyi geliyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.