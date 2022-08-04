Roche, 2023’te yönetim kurulu ve icra kurulunda değişikliğe gidecek

İSTANBUL (AA) - Roche, küresel yapılanması ve hedeflerine yönelik 2023’te yönetim kurulu ve icra kurulunda değişikliğe gideceğini duyurdu.

Roche açıklamasına göre, 2023 yılının bahar döneminde gerçekleştirilecek değişiklikler kapsamında Christopher Franz, yönetim kurulundan ayrılırken Roche Grup Üst Yöneticisi (CEO) Severin Schwan ise yönetim kurulu başkanı olarak aday gösterilecek.

Schwan’ın yerine ise 15 Mart 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere Roche Diagnostik CEO’su Thomas Schinecker getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Christoph Franz, dokuz yılı başkan olmak üzere on iki yıldır yönetim kurulunda görev yaptıktan sonra gelecek yıl yeniden aday olmamaya karar verdiğini ifade etti.

Franz, Roche’un 125. yıl dönümünün sona ermesi ve birçok önemli kilometre taşına ulaşmaları ile beraber artık liderlik değişikliği için doğru bir dönemde olduklarını aktararak, "Roche’un son iki buçuk yılda pandemiyle mücadelede ortaya koyduğu önemli katkılardan gurur duyuyorum. Hem tanı hem tedavi çözümlerimizde güçlü yenilikçi ürünlerimizle önümüzdeki yıllarda da sürekli büyümeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

2006 yılından bu yana icra kurulu üyesi olan, 2008’den beri Roche Grup CEO’su olarak görev yapan ve 2013’ten beri yönetim kurulunda yer alan Severin Schwan da Christoph’un yakın ve güvene dayalı iş birliğini takdir ettiğini ve ona teşekkür etmek istediğini belirtti.

Schwan, "Roche Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekten onur duyuyorum ve aynı heyecanla Roche’un geleceğine odaklanmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulunun Thomas’ı yeni Roche CEO’su olarak atamasından çok memnunum. Thomas, Roche içinde yirmi yıldır global pozisyonlarda çalışmış, etkileyici bir geçmişe sahip yüksek nitelikli bir lider ve diagnostik bölümümüzü başarıyla geleceğe hazırladı. Onun liderliğinde diagnostik bölümümüz Kovid-19 salgınıyla mücadelede önemli katkılar sağladı"

15 Mart 2023 itibarıyla Roche Grup CEO’su olarak çalışmaya başlayacak olan Thomas Schinecker ise yönetim kurulunun verdiği karardan ve kendisine duyulan güvenden büyük bir onur duyduğunu belirtti.

Schinecker, "Roche çalışanları ve icra kurulu ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğim için çok mutluyum. 125 yıldır yaptığımız gibi dünyanın dört bir yanındaki hastalara gelecekte sağlayacağımız yenilikler için heyecanlıyım." açıklamasını yaptı.

