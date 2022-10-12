Roche, Memeder ile meme kanserinde ihtimalleri değiştirmeye davet ediyor

İSTANBUL (AA) - 125 yılı aşkın süredir yarının ihtiyaçları için bugünden çözüm üretmek üzere çalışan Roche, hastalıklarla mücadeleye ortak olmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sağlık ekosistemine değer katmak ve sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliği artırmak üzere çalışmalarını sürdüren Roche, tanı ve tedaviyi aynı çatı altında birleştirme gücüyle yenilikçi çözümler sunuyor.

Hastalıklarla mücadelede geleceğe yön veren çözümler geliştirmek üzere çalışan ve bu kapsamda dünyanın öncü biyoteknoloji şirketlerinden biri olarak konumlanan Roche aynı zamanda toplumsal sağlığa katkı sağlamak üzere farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda sağlık hizmetleri ekosistemini geliştirmek üzere güçlü iş birliklerine de imza atan Roche, meme kanseri ile mücadelede ihtimalleri değiştirmek üzere son 3 yıldır olduğu gibi, "Kadın Eli Değsin İhtimaller Değişsin" diyor.

Roche Türkiye, "Var mısın İhtimalleri Değiştirmeye" sloganı ile meme kanserinde erken tanının ve erken tanı sayesinde erken evrede başlayan tedavinin önemine vurgu yaparak, kadınların kendi kendine meme muayenesi yapması hakkında bilgi sahibi olmasını ve meme kanseri ile ilgili toplumdaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. Roche Türkiye tarafından başlatılacak kampanya ile meme kanserine ilişkin semptomların, her kadının kendi meme dokusunu daha iyi tanıması sebebiyle kendi kendine meme muayenesi ile erkenden fark edilmesinin erken tanı noktasındaki önemi vurgulanacak. Meme kanseriyle mücadelede erken tanının tedavi yolculuğundaki önemi de kampanya kapsamında altı çizilen konulardan biri olacak.

- Türkiye’de her yıl 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor

Açıklamaya göre, Türkiye’de en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer alan ve her yıl yaklaşık 25 bin tanı ile kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, memeyi oluşturan süt bezleri veya süt kanallarını döşeyen hücrelerin kontrolsüz çoğalmaları sonucunda gelişiyor.

Meme kanserinin en sık görülen belirtisi memede hissedilen bir kitle iken 10 meme kitlesinin 9’u iyi huylu olarak nitelendiriliyor ve bu da kanser olmadığı anlamına geliyor. Ancak memede bir kitle fark edildiğinde hemen bir doktora danışılması gerekmekiyor.

- "Meme kanseriyle mücadelede kadınları kendilerini muayeneye davet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche İlaç Türkiye Medikal Birim Lideri Mahir Kurt, Roche olarak kanserle mücadelede yenilikçi tanı ve tedavi çözümlerinin yanı sıra farkındalık çalışmalarına yönelik iş birlikleriyle de değer yaratmaya odaklandıklarını bildirdi.

Her yıl kadınlar arasında en sık görülen ve kansere bağlı ölümler arasında ilk sırada yer alan meme kanseri ile mücadelede tanı ve tedavi noktasında çığır açan gelişmelerin yaşandığı, sağ kalımda daha başarılı sonuçlar elde edilebileceği bir dönemde olduklarını aktaran Kurt, "Yine de bu alanda toplumun kanser türleri ve bunlarla ilgili erken evrede atılması gereken adımlar hakkında bilgi sahibi olmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu kapsamda, ‘Kadın Eli Değsin İhtimaller Değişsin’ kampanyamızla kadınlara meme kanserine yönelik farkındalık noktasında katkı sağlamayı, erken tanının önemini vurgulamayı ve kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılabileceğini anlatmayı hedefliyoruz. Kendi kendine meme muayenesinde tespit edilebilecek bir farklılığın meme kanserinde erken tanıya ve bu sayede erken evrede tedavinin sağlayabileceği faydalara avantajlara ulaşılabilmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Kısacası, ‘Var mısın İhtimalleri Değiştirmeye’ diyerek tüm kadınları kendilerini rutin olarak muayene etmeye, meme kanseri hakkında farkındalık geliştirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Meme kanseriyle ilgili farkındalığın artması için aile hekimlerine yönelik eğitimler düzenliyoruz"

Memeder Kurucusu ve Onursal Başkanı Vahit Özmen de her yıl dünyada 2 milyondan, Türkiye’de ise 25 binden fazla meme kanseri tanısı konulan kadın olduğunu kaydetti.

Memeder ve Roche Türkiye olarak hayata geçirmeyi planladıkları proje ile toplumun sağlık hizmetleri ile ilk temas noktasını oluşturan aile hekimlerinin, meme kanserinde erken tanının önemi ve güncel tedaviler konusunda bilgi düzeylerinin artırılmasını amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, aile hekimlerine başvuran kadınların, meme kanseri hakkında bilgilendirilmelerini, kendi kendilerine meme muayenesi yapabilmelerini ve KETEM’lere (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) yönlendirilerek düzenli mamografi çekimi konusunda da harekete geçmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda Ekim ayında Aile Hekimleri Federasyonu ile birlikte başlatacağımız eğitim toplantıları serisine 2023 yılı boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam edeceğiz. Roche Türkiye’nin meme kanseri ile mücadelede hem erken tanı ve tedavi noktasındaki çalışmalarını çok değerli buluyor hem de meme kanseri ile ilgili farkındalık yaratmak adına yaptıkları projelerde birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. 'Meme kanseri için birlikte el ele' diyoruz ve tüm kadınlarımızı farkındalıklarını artırmak, kaynağından doğru bilgi almak ve kendi kendine meme muayenesini öğrenmek amacıyla aile hekimlerine kontrole davet ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, Memeder tarafından düzenlenen ve 8 Ekim'de İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde gerçekleşen Pembe Festival’in sponsorlarından biri Roche Türkiye oldu. Kadınların meme sağlığı hakkında bilinçlendirilmesini amaçlayan bu festivalde Roche Türkiye, etkinlik alanında kadınlara kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgilendirmeler yaptı, yoga ve meditasyon atölyeleri düzenledi.

