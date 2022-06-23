Roche, romatoid artrit hastaları için Hayat Benim Elimde platformunu hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Roche, romatoid artrit (RA) hastaları ve hasta yakınlarına güvenilir medikal bilgi sunarak onların bu hastalıkla mücadelelerinde daha etkin rol almalarını sağlamak üzere Hayat Benim Elimde platformunu hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Roche İlaç Türkiye'nin hekimlerle beraber oluşturduğu Hayat Benim Elimde platformu, romatoid artrit ile yaşayan kişilerin yaşamlarını iyileştirmeyi ve yeni tanı almış hastaların güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

125 yıldır sağlık hizmetleri ekosisteminde yenilikçi buluşları ve büyük çaplı girişimleriyle insanların yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan Roche, hastalıklarla mücadeleye ve hastalık yönetimine katkı sunmak üzere çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Roche İlaç Türkiye tarafından hayata geçirilen Hayat Benim Elimde platformuyla romatoid artrit hastalığı ile yaşayan kişilere ve hasta yakınlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

El ve ayak eklemleri gibi küçük eklemler başta olmak üzere eklemleri simetrik yani karşılıklı olarak tutan, kronik seyirli iltihaplı bir romatizma olan romatoid artrit, dünyada yüzde 0,5-1,1 sıklığında görülüyor. Toplumda, kadınlarda erkeklere kıyasla görülme oranı 2 ila 3 kat daha fazla olan romatoid artrit, genellikle kadınlarda 30 ila 60 yaşları arasında, erkeklerde ise biraz daha geç yaşlarda görülse de her yaşta ortaya çıkabiliyor.

Yapılan araştırmalar, aile üyelerinden birinde bu hastalığının varlığı ve/veya sigara kullanımı durumunda hastalığın ortaya çıkma olasılığının arttığını gösteriyor. Kronik bir hastalık olan romatoid artrit, alevlenme ve uyku dönemleriyle seyrederken hastaların yaşam kalitesini de çeşitli yönlerden etkileyebiliyor.

Hastalar yorgunluk, halsizlik, sabah katılığı ve uyku problemleri ile karşılaşabiliyor. Hastaların karşılaştıkları ağrının şiddeti, fiziksel fonksiyonlardaki kısıtlılık ve eklem hasarının boyutuna göre günlük yaşamda zorluklar meydana gelebiliyor. Bu nedenlerle de hastalığın erken evrede tanınması ve tedavi sürecinin başlaması yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Hasta ve hasta yakınlarının romatoid artrit hakkında doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamak üzere hazırlanan Hayat Benim Elimde platformu ayrıca, hastalıkla mücadele edenlerin günlük aktivitelerinin kalitesini artırmaya yönelik öneriler de içeriyor.

Psikolojik durum yönetiminden beslenmeye, ağrı yönetiminden iş hayatına birçok farklı alanda romatoid artrit ile başa çıkma noktasında merak edilenlerin yer aldığı web sitesinde hastalık hakkında bilgilendirici uzman hekim video içerikleri de bulunuyor.

- "Hastaların ve yakınlarının merak ettiklerini, bu hastalıkla yaşamı kolaylaştıracak öneriler paylaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche İlaç Türkiye Medikal Direktörü Mahir Kurt, kesin bir tedavisi henüz bulunmamış kronik bir hastalık olan romatoid artritin günlük yaşamı birçok yönden etkilediğini belirterek, şunları kaydetti

"Eklemlerde meydana gelen ağrı, şişlik ve tutukluk gibi faktörler fiziksel açıdan kısıtlayıcı olabilirken atakların ne zaman veya hangi şiddette ortaya çıkacağı çoğunlukla tahmin edilemiyor. Bu etkileri ile iş, eğitim ve günlük yaşama dair aktiviteler üzerinde olumsuz etkileri olabilen romatoid artritte erken tanı ve tedavi ise büyük önem taşıyor. Hastalığın erken tanı alması durumunda tedaviler daha iyi sonuç verebiliyor. Biz de Roche İlaç Türkiye olarak, romatoid artrit ile ilgili farkındalığın artması, hastalıkta erken tanının öneminin anlaşılması, hasta ve hasta yakınlarının romatoid artrit ile yaşam hakkında her zaman güncel ve doğru bilgilere ulaşabilmeleri adına Hayat Benim Elimde platformunu hayata geçirdik. Platformumuzun web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden hastaların ve yakınlarının merak ettiklerini, bu hastalıkla yaşamı kolaylaştıracak öneriler paylaşıyoruz. Uzman hekimlerle hazırladığımız videolarla da zenginleştirdiğimiz platformumuzla bu hastalıkla mücadele eden herkesin yolculuklarına katkı sağlamak istiyor, hastalık semptomlarının olumsuz etkilerine karşı onları ‘Hayat Benim Elimde’ demeye davet ediyoruz."

