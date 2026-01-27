Rockets, Alperen Şengun ve Durant'ın şovuyla Grizzlies'i devirdi!

Houston Rockets, Alperen Şengün ve Kevin Durant'in 33'er sayılık performanslarıyla Memphis Grizzlies'i 108-99 mağlup etti.

Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 108-99 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Maça damga vuran isimler ise Alperen Şengün ve Kevin Durant oldu. İki yıldız oyuncu da 33'er sayı kaydederek takımın galibiyetinde büyük rol oynadı. Maçın başından itibaren çekişmeli bir mücadele yaşandı.

ALPEREN VE DURANT MAÇA DAMGA VURDU!

Grizzlies, ilk üç çeyrekte Rockets'a dirense de, dördüncü çeyrekte Rockets'ın etkili oyunu karşısında tutunamadı. Rockets, dördüncü çeyreğe bir sayı geride başlasa da, ilk yedi dakikada yakaladığı 21-9'luk seriyle maçı kontrol altına aldı ve sonrasında üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı. Alperen Şengün, sadece sayılarıyla değil, ribaundları ve asistleriyle de maça damgasını vurdu. Kevin Durant ise kritik anlarda attığı sayılarla takımına moral verdi.

Tari Eason, ilk yarıda kaydettiği 17 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlarken, Amen Thompson 14 asistle oyun kurucu rolünü başarıyla yerine getirdi. Grizzlies cephesinde ise Desmond Bane'in çabaları galibiyet için yeterli olmadı. Rockets, bu galibiyetle son altı maçında beşinci galibiyetini elde etti ve ligdeki iddiasını sürdürdü. Takımın koçu, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın son dönemdeki performansından memnun olduğunu ve oyuncularının birbirine olan inancının arttığını belirtti. Koç ayrıca, Alperen Şengün ve Kevin Durant'in performanslarını överek, bu iki oyuncunun takımın geleceği için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Houston Rockets, bu galibiyetle Batı Konferansı'ndaki sıralamasını da yükseltti ve play-off yarışında önemli bir avantaj elde etti. Takımın taraftarları, maç boyunca takımlarını coşkuyla destekledi ve galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı. Rockets, önümüzdeki maçlarda da aynı performansı sergileyerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

