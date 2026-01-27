SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba

Rockets, Alperen Şengun ve Durant'ın şovuyla Grizzlies'i devirdi!

Houston Rockets, Alperen Şengün ve Kevin Durant'in muhteşem performansıyla Memphis Grizzlies'ı 108-99 mağlup etti. Houston'ın son çeyrekteki etkili oyunu, Rockets'ı zafere taşıdı.

Rockets, Alperen Şengun ve Durant'ın şovuyla Grizzlies'i devirdi!
Burak Kavuncu

Houston Rockets, Alperen Şengün ve Kevin Durant'in 33'er sayılık performanslarıyla Memphis Grizzlies'i 108-99 mağlup etti.

Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 108-99 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Maça damga vuran isimler ise Alperen Şengün ve Kevin Durant oldu. İki yıldız oyuncu da 33'er sayı kaydederek takımın galibiyetinde büyük rol oynadı. Maçın başından itibaren çekişmeli bir mücadele yaşandı.

ALPEREN VE DURANT MAÇA DAMGA VURDU!

Rockets, Alperen Şengun ve Durant ın şovuyla Grizzlies i devirdi! 1

Grizzlies, ilk üç çeyrekte Rockets'a dirense de, dördüncü çeyrekte Rockets'ın etkili oyunu karşısında tutunamadı. Rockets, dördüncü çeyreğe bir sayı geride başlasa da, ilk yedi dakikada yakaladığı 21-9'luk seriyle maçı kontrol altına aldı ve sonrasında üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı. Alperen Şengün, sadece sayılarıyla değil, ribaundları ve asistleriyle de maça damgasını vurdu. Kevin Durant ise kritik anlarda attığı sayılarla takımına moral verdi.

Rockets, Alperen Şengun ve Durant ın şovuyla Grizzlies i devirdi! 2

Tari Eason, ilk yarıda kaydettiği 17 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlarken, Amen Thompson 14 asistle oyun kurucu rolünü başarıyla yerine getirdi. Grizzlies cephesinde ise Desmond Bane'in çabaları galibiyet için yeterli olmadı. Rockets, bu galibiyetle son altı maçında beşinci galibiyetini elde etti ve ligdeki iddiasını sürdürdü. Takımın koçu, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın son dönemdeki performansından memnun olduğunu ve oyuncularının birbirine olan inancının arttığını belirtti. Koç ayrıca, Alperen Şengün ve Kevin Durant'in performanslarını överek, bu iki oyuncunun takımın geleceği için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Houston Rockets, bu galibiyetle Batı Konferansı'ndaki sıralamasını da yükseltti ve play-off yarışında önemli bir avantaj elde etti. Takımın taraftarları, maç boyunca takımlarını coşkuyla destekledi ve galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı. Rockets, önümüzdeki maçlarda da aynı performansı sergileyerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Houston Rockets, Alperen Şengün ve Kevin Durant'in liderliğinde Memphis Grizzlies'i mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Dördüncü çeyrekteki etkili oyun, Rockets'ın galibiyetinde belirleyici oldu. Takımın performansı, play-off yarışında umutları artırdı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! "Az kaldı, istifa diyeceğim"Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! "Az kaldı, istifa diyeceğim"
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması yarın sona erecekUEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması yarın sona erecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
NBA Kevin Durant Houston Rockets Memphis Grizzlies Alperen Şengün son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.