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Rodallega: Falcao ile Galatasaray'ı konuştum

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.08.2019 09:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna galibiyetle başlayan Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, "Sürekli galip gelmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz." dedi. Ege ekibinin golcüsü Hugo Rodallega ise Radamel Falcao ile Galatasaray'a transferini konuştuğunu söyledi.

Rodallega: Falcao ile Galatasaray'ı konuştum

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Galatasaray’ı sezonun ilk maçında 2-0 yeneceklerini henüz fikstür çekimi öncesi 3 ay önce söylediğini hatırlattı.

Çetin, maçtan sonra yaptığı açıklamada, fikstür çekilmeden, 3 ay önce sezona Galatasaray maçıyla başlayacaklarını ve müsabakayı 2-0 kazanacaklarını söylediğini hatırlattı. Bunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Çetin, şöyle konuştu:

"Allah gönlümüze göre veriyor, içimizden geçeni dışımıza vuruyoruz. Öyle bir şey oldu. Allah utandırmasın, bundan sonra sürekli galip gelmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz."

RECEP NİYAZ: İYİ BAŞLADIK, İNŞALLAH İYİ BİTİRİRİZ

Yukatel Denizlispor'un ve Süper Lig'de bu sezonun ilk golünü kaydeden Recep Niyaz, çok zor bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Büyük takımların ilk maç sıkıntısını çok iyi şekilde değerlendirdiklerini aktaran Recep Niyaz, "Buradan puan alacağımıza inanıyorduk. Bu, 3 puan olduğu için ayrı sevinçliyiz. Herkes çok iyi mücadele etti. Rakibimizin 10 kişi kalması bizim işimizi kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

Recep Niyaz, tekrar döndükleri Süper Lig'e galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İyi başladık, inşallah iyi bitiririz." diye konuştu.

Sezonun ilk golünü atmayı başardığının hatırlatılması üzerine Recep Niyaz, "Çok şükür bu anı yaşamak nasip oldu. Taraftarlarımız bize inanmaya devam etsinler, biz iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

RODALLEGA: FALCAO İLE GÖRÜŞTÜM

Takımının ikinci golüne imza atan Hugo Rodallega ise ilk maçta aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu ancak bunu sürdürmek için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Çok büyük bir rakibe karşı 3 puan aldıklarını kaydeden Rodallega, "Çok gol de kaçırdık. Penaltı pozisyonundan sonra daha iyi oynamaya başladık. Biz kazandık ama önümüzdeki maçlarda da ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadığı için çok mutluyum. Bu sadece galibiyette olmaması gereken bir şey, her seferinde birlik olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Radamel Falcao ile Galatasaray hakkında konuştunuz mu?" sorusunu da yanıtlayan Rodallega, "Benim Falcao'yla konuşmamın sebebi çok iyi arkadaş olduğumuz içindi. Çok iyi bir futbolcu, çok tecrübeli bir futbolcu. Gelirse adaptasyonunu çabuk atlatacağını düşünüyorum. Ben, Falcao'ya gelmesini söyledim. Ancak onun ailesiyle oturup, konuşup, düşünmesi gereken bir konu. Bu yüzden çok baskı kurmadım üzerinde." diyerek sözlerini noktaladı.

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Hugo Rodallega falcao Yukatel Denizlispor

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