SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Rodri: "Yarınki maçın kazananı çok ciddi bir avantaj sağlayacak"

İspanya Milli Takımı futbolcularından Rodri, Türkiye maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yarınki maçın kazananı çok ciddi bir avantaj sağlayacak" dedi.

Rodri: "Yarınki maçın kazananı çok ciddi bir avantaj sağlayacak"
Berker İşleyen

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın saat 21.45’te Konya’da Türkiye ile karşılaşacak. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve futbolculardan Rodri, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzun bir sakatlıktan sonra sahalara geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Rodri, "Oldukça uzun bir dönemdi. Çok hırslı bir şekilde döndüm. Fiziksel olarak herhangi bir problemim yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Herhangi bir ağrım yok. Hem kulüp takımımda hem milli takımda bir dönüş sürecindeyim ve süreç gayet iyi ilerliyor. Bu tip bir sakatlıkta bu süreç kolay bir süreç olmuyor. Bazen sayfayı çevirmek, o beyaz sayfayı açmak zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Gerçekten çok yüksek bir kapasiteye sahibiz. Bir yenilmezlik serisi yakaladık. Bu jenerasyonu bundan daha fazlasını yapabileceğini de biliyoruz. Ama kesinlikle ayaklarımız yere sağlam basmalı. Mütevazı davranmalıyız. Önümüzde çok zor maçlar var. Özellikle yarınki maç bizim için bir hedef maç ve buna göre davranmalıyız" ifadelerini kullandı.

"KALİTELİ BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIMIZIN FARKINDAYIZ"

Türkiye’de kişisel becerileri çok yüksek oyuncular olduğunu belirten Rodri, "Türkiye, kolektif anlamda da iyi bir takım. EURO 2024’te bunu gösterdi. Yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi. Kontrataklarda tehlikeli, duran toplarda tehlikeli. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler bunlar öne çıkan oyuncular oldular. Gerçekten kaliteli bir takımla karşılaşacağımızın farkındayız. Ama bireysel oyuncu özelliklerinden ziyade takım nasıl oynuyor, takımın oyun şekli nasıl, takımın benimsediği oyun yapısı nasıl? Daha ziyade bunlara odaklanıyoruz ve bunlara göre hazırlanıyoruz. Şu anda her şey açık. Çünkü grupta sadece daha bir maç oynandı. Yarınki maçın kazananı çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Şu aşamada bunu söyleyebilirim. Ama hala çok uzun bir yol var. O uzun yolda kazanılması gereken çok maç var" diye konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 Dev Adam'dan 16 yıl sonra bir ilk!12 Dev Adam'dan 16 yıl sonra bir ilk!
Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ilk yarışta ikinci olduMilli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ilk yarışta ikinci oldu
Anahtar Kelimeler:
İspanya milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Neymar, 231 milyonluk hesabından Hikmet Karaman'ı paylaştı! Efsane olay yeniden gündem oldu

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.