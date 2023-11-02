Rodrigo Becao'nun sakatlığındaki gerçek ortaya çıktı!

İsmail Kartal'ın önemli oyuncularından biri olan Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sakatlığının kısa sürmeyeceği öğrenilen Rodrigo Becao'nun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu haber karşısında İsmail Kartal'ın alternatif çözümler aradığı ve üzerinde çalıştığı aktarıldı.

HIRSINA YENİK DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz maçında sakatlanan fakat sakatlığına rağmen oyunu terk etmek istemeyen Becao'nun hırsına yenik düştüğü öğrenildi. Zor da olsa ilk yarıyı tamamlaması sakatlığının ilerlemesine yol açtı. Daha kısa sürede sahalara dönmesi mümkünken Becao'nun bu hırsı sakatlığının ilerlemesine neden olduğu ifade edildi.





