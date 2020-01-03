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  4. Rodriguez transferinde Fenerbahçe'ye PSV rakip oldu

Rodriguez transferinde Fenerbahçe'ye PSV rakip oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Milan'ın yıldız sol beki Ricardo Rodriguez'e PSV'nin resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Rodriguez transferinde Fenerbahçe'ye PSV rakip oldu

Fenerbahçe ile adı anılan ve taliplisi her geçen gün artan Ricardo Rodriguez konusunda Hollanda temsilcisi PSV tarafından resmi transfer teklifinin iletildiği belirtildi.

Fenerbahçe taraftarının takımında görmek istediği ve son Rize maçında tribünde tezahüratlarının yapıldığı Ricardo Rodriguez için PSV'nin ciddi ısrarının olduğu konuşuluyor.

Hollanda basını, sol bek transferi yapacak olan PSV'nin ilk adayının İsviçreli isim olduğunu söylerken alternatiflerinin de olduğunu ancak Rodriguez'in takımı Milan'dan kesin bir yanıt beklendiği kaydedildi.

Sarı lacivertliler Rodriguez için bonservis bedeli ödemeden ilk etapta kiralık, daha sonradan satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracağı bir teklif düşünüyor.

(Sporx)

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