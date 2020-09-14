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Rögara düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

VAN HABERLERİ  | 14.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesinden meydana geldi.

Rögara düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Van’ın Erciş ilçesinde rögara düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesinden meydana geldi. Kapağı kırık olan rögardan yavru köpeğin sesinin geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Erciş Grup Amirliği ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye gidene kipler, rögar kapağının kim yada kimler tarafından kırılıp açılan delikten aşağıya düşen yavru köpek için seferber oldular. Rögar kapağını açan ekipler, merdiven yardımı ile aşağı inin mahsur kalan yavru köpeği kurtardılar.

Rögara düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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