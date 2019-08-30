SPOR

Roger Federer Amerika Açık'ta dördüncü tura yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.08.2019 22:04 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova dördüncü tura yükseldi.

Roger Federer Amerika Açık'ta dördüncü tura yükseldi

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında korta çıkan Federer, üçüncü tur mücadelesinde dünya klasmanının 58 numarası Büyük Britanyalı Daniel Evans ile karşılaştı.

Toplam 80 dakika süren maçta rakibine sadece 5 oyun veren 38 yaşındaki İsviçreli raket, 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Federer, dördüncü turda Pablo Carreno Busta-David Goffin maçının galibiyle karşılaşacak.

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova da dünya klasmanının 62 numarası Tunuslu Ons Jabeur'u 6-1, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek dördüncü tur biletini aldı.

Turnuvada 2016 yılında final oynayan 27 yaşındaki Pliskova, dördüncü turda Johanna Konta-Shuai Zhang maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Karadeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe KayalarKaradeniz'in doğa harikası bölgesi: Pembe Kayalar
Federasyonlar ve kulüplerden 30 Ağustos mesajıFederasyonlar ve kulüplerden 30 Ağustos mesajı
Sıradaki durak BelçikaSıradaki durak Belçika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Roger Federer amerika açık

En Çok Okunan Haberler

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Yeni Falcao görüşmesi ortaya çıktı! Resmi açıklama

Yeni Falcao görüşmesi ortaya çıktı! Resmi açıklama

Yönetici transferi resmen açıkladı! Geliyor

Yönetici transferi resmen açıkladı! Geliyor

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mihriban, ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyor

Mihriban, ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Her maçı final gibi oynamalıyız'

'Her maçı final gibi oynamalıyız'

'Olimpiyat vizesini ilk elemede almak istiyoruz'

'Olimpiyat vizesini ilk elemede almak istiyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roger Federer Amerika Açık'ta dördüncü tura yükseldi

Federer 4. turda

Federasyonlar ve kulüplerden 30 Ağustos mesajı

Federasyonlar ve kulüplerden 30 Ağustos mesajı

Formula 1'de sıradaki durak Belçika

Sıradaki durak Belçika

Türkiye 1 - 3 Sırbistan (Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası)

Sultanlar ikinci bitirdi

FIBA'nın yeni başkanı Hamane Niang oldu

FIBA'nın yeni başkanı belli oldu

Formula 1'de 2020 sezonu takvimi açıklandı

Formula 1'de 2020 sezonu takvimi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.